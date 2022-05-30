شكرا لقرائتكم خبر عن تفشى مرض جدري القرود نتيجة تجاهل العلامات.. قد تظهر الأعراض بهذا الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم ويقول العلماء وخبراء الصحة إن تفشي المرض حدث لأننا تجاهلنا العلامات المبكرة لمرض جدري القردة.

وفقًا للتقارير حسب موقع " healthsite"، طلب الرئيس السابق لمركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، شيكوي إيكويزو، المساعدة الدولية لوباء غير عادي لفيروس جدري القردة في عام 2017، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لا يزال التفشي مستمراً حيث تم الإبلاغ عن 558 حالة مشتبه بها في البلاد.

تفشي المرض في نيجيريا يحمل الكثير من أوجه التشابه مع تفشي المرض في الدول الأخرى، فقد ظهرت الحالات المعدية من العدم في مناطق مختلفة من البلاد وانتشرت من شخص لآخر، وهو نمط انتقال غير شائع للفيروس، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء العالم.

الأعراض التي تظهر أولاً

على الرغم من أن انتشار الفيروس لم يحظ بالاهتمام الكافي، فقد حان الوقت لمعرفة النمط الذي قد يؤثر فيه على جسمك.

قد تظهر أعراض المرض بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة، والأعراض الأولية لجدري القرود هي الجهاز التنفسي العلوي أو تشبه أعراض الأنفلونزا، وتشمل الأعراض القليلة الأولى التي يُرجح أن تصيب الأشخاص الحمى الشديدة وآلام الجسم والصداع والإرهاق.

يتطور تضخم العقد اللمفاوية عندما يحارب الجسم هذه الأعراض، بعد ذلك ، قد يظهر طفح جلدي على اليدين والقدمين والوجه والشفتين وأحيانًا الأعضاء التناسلية، وتظهر كتل بارزة حمراء مؤلمة مليئة بالصديد نتيجة لهذه الطفح الجلدي.

في حال لاحظت أيًا من هذه الأعراض، اتصل بطبيبك على الفور واعزل نفسك لتجنب إصابة الآخرين من حولك.

كيف ينتشر جدري القرود؟

جدري القرود هو فيروس ينتشر من الحيوانات البرية مثل الفئران والرئيسيات إلى البشر في مناسبات نادرة ، وهو مرتبط بالجدري وينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات.

عندما يلامس شخص ما الفيروس من حيوان أو إنسان أو أشياء ملوثة ، تنتشر العدوى، ويدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المصاب (حتى لو لم يكن واضحًا) أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) (أو العين أو الأنف أو الفم.

يمكن أن يحدث الانتقال من حيوان إلى إنسان من خلال اللدغات أو الخدوش ، أو الاتصال المباشر بسوائل الجسم، أو الاتصال غير المباشر بمواد الآفة ، مثل الفراش الملوث.