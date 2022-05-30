شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض فرط إفراز الغدة الجار درقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدُث فرط الدريقات عندما تفرز الغدةُ الجار درقية الكثيرَ من هرمون الغدة الجار درقية في مجرى الدم. وتكون هذه الغدد، الموجودة خلف الغدة الدرقية أسفل عنقكَ، بحجم حبة الأرز ، حسبما نشر موقع مايو كلينيك mayoclinic

وتنتج الغدد الجار درقية هرمون الغدة الجار درقية. يساعد هذا الهرمون في الحفاظ على التوازن المناسب للكالسيوم في مجرى الدم والأنسجة التي تعتمد على الكالسيوم من أجل الأداء السليم.

يوجد نوعان من فرط الدريقات. ففي فرط الدريقات الأولي، يسبب تضخم واحدة أو أكثر من الغدد الجار الدرقية في فرط إنتاج الهرمون. ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، ما قد يتسبب في حدوث مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. ويكون التدخل الجراحي هو العلاج الأكثر شيوعًا لفرط الدريقات الأولي.

يحدث فرط الدريقات الثانوي نتيجة لمرض آخر يتسبب في البداية في انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم. ومع مرور الوقت، تحدث زيادة في مستويات هرمون الغدة الجار درقية.

الأعراض

غالبًا ما يشخص فرط الدريقات قبل ظهور مؤشرات المرض أو أعراض الاضطراب. وعند ظهور الأعراض، فإنها تكون نتيجة لضرر في أعضاء أو أنسجة أخرى أو خلل وظيفي فيها بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم والبول أو بسبب انخفاض الكالسيوم في العظام انخفاضًا حادًا.

يمكن أن تكون الأعراض خفيفة للغاية وغير محددة لدرجة أنها لا تبدو مرتبطة بوظيفة الغدة المجاورة للدرقية على الإطلاق، أو قد تكون أعراضًا حادة. تشمل مجموعة مؤشرات المرض والأعراض ما يلي:

هشاشة العظام

حصوات الكلى

فرط التبول

ألم البطن

سرعة التعب أو الضعف

الاكتئاب أو النسيان

ألم العظام والمفاصل

تكرار الشكوى من التوعك دون سبب واضح

الغثيان أو القيء أو فقدان الشهية

متى تجب زيارة الطبيب؟

راجع طبيبك إذا ظهرت عليك أي مؤشرات مرض أو أعراض للإصابة بفرط نشاط الغدد جار الدرقية. يمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب أي عدد من الاضطرابات، وبعضها اضطرابات ذات مضاعفات خطيرة. ولذلك، من المهم تشخيص الحالة بسرعة ودقة وتلقي العلاج المناسب.