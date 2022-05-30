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هل نظامك الغذائي يسبب لك الجفاف؟.. ابتعد عن 5 أطعمة منها الكافيين

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نقص الماء في الجسم إلى حدوث جفاف، ويمكن أن يسبب العديد من الحالات الصحية مثل الصداع ، والدوخة ، والارتباك ، والتعب ، والغثيان ، وما إلى ذلك.

كثيرا ما نسمع عن طرق لمنع مخاطر أو السيطرة على الجفاف، لا بد أنك صادفت أطعمة يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم ، لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة لديها القدرة على التخلص من رطوبة جسمك؟

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك الجفاف وفقا لموقع " healthline:
  المواد المحتوية على الكافيين:
 

الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، ومشروبات الطاقة ، وغيرها، تحتوي على مادة الكافيين ومحتوى السكر الزائد (في بعض الحالات)، لذا فأن الاستهلاك المفرط لهذه المواد يمكن أن يعرضك لخطر الجفاف.

الأطعمة المعبأة بالبروتين:
 

على الرغم من كونها من العناصر الغذائية الهامة، إلا أنها عالية البروتين ويمكن أن تزيد الأطعمة مثل اللحوم ومساحيق البروتين وما إلى ذلك من خطر الإصابة بالجفاف.

الأطعمة المجمدة والمصنعة:
 

مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البيتزا واللحوم والوجبات وما إلى ذلك يمكن أن تعرضك لخطر الجفاف لأنها مليئة بالسكر والملح.

صلصة الصويا:
 

تشتهر صلصة الصويا بمذاقها المالح المحمل بالصوديوم مما يضعه ضمن قائمة عناصر الجفاف.

الأطعمة المقلية:
 

من الدجاج المقلي إلى حلقات البصل، فأن الأطعمة المقلية مليئة بالدهون والزيت والصوديوم ويمكن أن يكون لها آثار تجفيف على الجسم.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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