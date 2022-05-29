شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينمو السرطان وينتشر؟.. تعرف على الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنمو الخلايا الطبيعية في جسمك وتنقسم. كل واحد له دورة حياة يحددها نوع الخلية. عندما تتلف الخلايا أو تموت ، تحل الخلايا الجديدة محلها، ويعطل السرطان هذه العملية ويسبب نمو الخلايا بشكل غير طبيعي، لانه ناتج عن تغييرات أو طفرات في الحمض النووي للخلية.

ويحتوي الحمض النووي في كل خلية على تعليمات تخبر الخلية بما يجب القيام به وكيفية النمو والانقسام، و تحدث الطفرات بشكل متكرر في الحمض النووي ، ولكن عادة ما تصحح الخلايا هذه الأخطاء، عندما لا يتم تصحيح الخطأ ، يمكن أن تصبح الخلية سرطانية، حسبما نشر موقع healthyline

ويمكن أن تتسبب الطفرات في بقاء الخلايا التي يجب استبدالها بدلاً من الموت ، وتشكيل خلايا جديدة عندما لا تكون هناك حاجة إليها، و يمكن أن تنقسم هذه الخلايا الإضافية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في تكون الأورام.

ويمكن أن تسبب الأورام مشاكل صحية ، اعتمادًا على مكان نموها في الجسم، وليست جميع الاورام سرطانيه، الأورام الحميدة غير سرطانية ولا تنتشر إلى الأنسجة المجاورة، لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تنمو الأورام بشكل كبير وتسبب مشاكل عندما تضغط على الأعضاء والأنسجة المجاورة، والأورام الخبيثة سرطانية ويمكن أن تغزو أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن تنتشر بعض الخلايا السرطانية أيضًا من خلال مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي إلى مناطق بعيدة من الجسم، وهذا يسمى ورم خبيث.

ويمكن أن يشمل علاج السرطان خيارات مختلفة ، اعتمادًا على نوع السرطان ومدى تقدمه مثل:

العلاج الموضعي: عادةً ما يتضمن العلاج الموضعي استخدام علاجات مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي الموضعي في منطقة معينة من الجسم أو الورم.

العلاج الجهازي: يمكن أن تؤثر العلاجات الدوائية الجهازية ، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي ، على الجسم بالكامل.

المعالجة الملطفة: تتضمن الرعاية التلطيفية تخفيف الأعراض الصحية المرتبطة بالسرطان ، مثل صعوبة التنفس والألم.

وغالبًا ما تُستخدم علاجات السرطان المختلفة معًا لإزالة أو تدمير أكبر عدد ممكن من الخلايا السرطانية.