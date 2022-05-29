شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 300 مادة خطرة تخرج من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وإحدى شركات الأدوية، عن أن المستشفيات يخرج منها مخلفات طبية ونفايات خطيرة إشعاعية ونووية وبيولوجية وكيميائية.



رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وقال إن هناك مخلفات ونفايات خطرة تصدر من المستشفيات تصل لحوالى 3000 مادة، موضحًا أننا نهدف إلى تحقيق مستشفيات آمنة وخضراء مستدامة، موضحًا أنه يجب أن يتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة آمنة، والتخلص من الزئبق بطريقة صحية سليمة، وكذلك البلاستيك، وفصل مخلفات المستشفيات عن المخلفات العادية.



خلال جلسات المؤتمر الصحفى

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن متطلبات التميز بالمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تهدف إلى الوصول بالمخاطر البيئية وعوامل التلوث في المنشأة الصحية إلى حدودها الدُنيا مع تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد بما تشمله من توجيهات وآليات تساعد على إحداث التغيير والتحسين المطلوبين في كل من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز المسئولية البيئية للمنشآت الصحية المصرية.

وأضاف أن تحقيق التميز في المنشآت الصحية في محاور الحياة الخضراء والمستدامة من خلق بيئة آمنة، نظيفة والحفاظ على تلك المكتسبات ليس أمرًا مستحيلاً خاصة إذا تعاونت جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في زيادة الوعي بالعمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي ودعمه بالإمكانيات والموارد في سبيل تحقيق الرؤية المصرية في بيئة خضراء مستدامة.

يذكر أن المؤتمر حضره عدد من المهتمين، وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وعدد من مسئولى وزارة الصحة والأطباء، وشركات الأدوية.