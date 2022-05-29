شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون والمستقيم.. نظام الكيتو يمكن أن يساعد فى وقف المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالسكر المكرر والكربوهيدرات واللحوم الحمراء بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان قولوني مستقيمي، الالتزام بنظام غذائي عالي البروتين مثل الكيتو يمكن أن تساعد في محاربة المرض أو إيقافه.

حمية الكيتو تستطيع أن تساعد في سرطان القولون والمستقيم؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature ، ساعد النظام الغذائي المسمى الكيتو في منع أورام الأمعاء من الانتشار أو الزيادة في الحجم.

يرتبط النظام الغذائي الكيتو، الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

تتطلب الألياف والأطعمة النباتية والبروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة أمعاء صحية، وعندما تتضرر صحة القناة الهضمية ، يزداد الالتهاب وخطر الإصابة بالسرطان - سرطان القولون والمستقيم مهم.

مدى ارتباط النظام الغذائي والسرطان

قد يبدو نظام كيتو الغذائي بمثابة الخيار الأمثل للأشخاص الذين يعانون من السرطان، ومع ذلك ، في الحقيقة ، لا ينصح بالوجبات الغذائية التقييدية للمرضى الذين يخضعون لعلاج السرطان أو علاجه لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل القيء والإمساك والغثيان والإسهال وتقرحات الفم.

يمكن للمرضى الخاضعين لعلاج السرطان أحيانًا تحمل الكربوهيدرات فقط - ومع ذلك ، فإن نظام كيتو الغذائي يسمح بأقل من 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا وهو ما يعادل ثلاث حصص من الأرز والبطاطس والمعكرونة والفواكه والخبز.

لذلك قد يتعين على المريض الاستعانة بأخصائي تغذية لإنشاء خطة نظام غذائي شخصية للحصول على التغذية والقوة المثلى للفوز بمعركة السرطان.