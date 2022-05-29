شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكرى تقلل الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن أن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكرى تقلل من مخاطر الخرف أو الزهايمر.

وحسب الدراسة التى نُشرت في مجلة Neurology بعنوان "تحديد عوامل خطر الأوعية الدموية لمرض عقلي ومخاطر الخرف التنبؤ عبر منتصف العمر إلى وقت لاحق، يمكن أن تؤثر على مخاطر الخرف بشكل مختلف أجريت الدراسة على أكثر من 5000 مشارك.

قال الدكتور إيمير ماكجراث، مؤلف الدراسة ، "من المحتمل أن يتم توقع مخاطر إصابة الشخص بالخرف في المستقبل على المستوى الفردي، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع للتنبؤ بخطر الإصابة بالخرف، وأضاف ستدعم النتائج التي توصلنا إليها استخدام درجات مخاطر الإصابة بالخرف حسب العمر ".

وأضاف: "بناءً على ما نراه من حيث عوامل الخطر على الأوعية الدموية، فمن المرجح أن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، والوقاية من مرض السكري، واتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بالخرف لاحقًا".

النتائج الرئيسية للدراسة هي:

شدة عوامل الخطر للخرف عرضة للتغيير مع السن.

لوحظ أن ضغط الدم الانقباضي ومرض السكري من عوامل خطر الإصابة بالخرف في سن 55.

لوحظ أن أمراض القلب هي أحد عوامل خطر الإصابة بالخرف في سن 65.

لوحظ أن داء السكري والسكتة الدماغية من عوامل خطر الإصابة بالخرف في سن 70 و75.

لوحظ أن داء السكري، والسكتة الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب من عوامل خطر الإصابة بالخرف في سن الثمانين.