شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تؤثر على إنتاج مادة الميلانين فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميلانين هو الصباغ المسئول عن مجموعة متنوعة من ألوان البشرة وظلالها وألوان العيون وألوان الشعر لا يوفر الميلانين لونًا للبشرة والشعر والعينين فحسب بل يوفر أيضًا الحماية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

وحسب ما ذكره موقع healthline يبدأ إنتاج الميلانين في خلايا كبيرة تسمى الخلايا الصباغية ، والتي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء الجسم، الخلايا الصباغية هي المسؤولة عن إنتاج عضيات تسمى الميلانوسومات.

يتم تحديد مستويات الميلانين الطبيعية بشكل أساسي من خلال العوامل الوراثية وتحدد بشكل عام لون الشعر والجلد والعين ومع ذلك ، هناك بعض عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على إنتاج الميلانين ، مثل:

-التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

-إشعال.

-الهرمونات.

-سن.

-اضطرابات تصبغ الجلد.

ما هي فوائد الميلانين؟

بالإضافة إلى توفير التصبغ في البشر والحيوانات ، يلعب الميلانين أيضًا دورًا بيولوجيًا مهمًا من خلال توفير الحماية من أضرار أشعة الشمس، حيث يساعد الميلانين على حماية خلايا البشرة أو الطبقة الخارجية من الجلد ، من الأشعة فوق البنفسجية، وتمتد هذه الحماية إلى جميع أشكال الأشعة فوق البنفسجية (UVC و UVB و UVA) بالإضافة إلى الضوء الأزرق، و يقوم بذلك عن طريق امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل أن يتمكن من إتلاف الحمض النووي الحساس لخلايا الجلد.

هل لدينا جميعًا نفس الكمية من الميلانين؟

على الرغم من الاختلافات العديدة في جلد الإنسان وشعره ولون عينه ، فإن جميع البشر تقريبًا لديهم نفس عدد الخلايا الصباغية تقريبًا ومع ذلك ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يكون لديهم عدد أكبر من الميلانوسومات وأكبر حجمًا وأكثر تصبغًا من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الجسيمات الصباغية تظهر أيضًا أنماط توزيع محددة بناءً على لون البشرة، و تساهم جميع هذه الاختلافات في تنوع ألوان البشرة ونغماتها لدى البشر.

ماذا يحدث إذا لم يكن لديك ما يكفي من الميلانين؟

تحدد الجينات عمومًا كمية الميلانين في شعرك وجلدك وعينيك ، ولكن هناك حالتان يمكن أن تحدثا عندما يفتقر جسمك إلى الميلانين:

- البهاق

البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الخلايا الصباغية يتسبب هذا في نقص الصبغة التي يمكن أن تظهر على شكل بقع بيضاء على الجلد أو الشعر .

2:المهق

المهق هو حالة وراثية نادرة تحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الميلانين قد يحدث هذا بسبب انخفاض عدد الخلايا الصباغية أو انخفاض إنتاج الميلانين من الميلانوسومات. هناك أنواع مختلفة من المهق ، ولكن معظمها يسبب نقصًا متوسطًا إلى شديدًا في صبغة الجلد والشعر والعينين.