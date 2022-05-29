شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات يومية يمكن أن تقلل من المخاطر الجينية للخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف مرض يرغب الجميع في تجنبه ، ولكن في بعض الحالات يصبح مستحيلًا بسبب جينات العائلة وتاريخ الإصابة بالخرف في الأسرة.

قد لا تبدو علامات مثل مشاكل النسيان أو التفكير خطيرة ولكن هذه الحالة تبدأ في إحداث تغييرات في الدماغ منذ سن مبكرة جدًا، لكن الخبراء خلصوا إلى أن هناك بالتأكيد بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجنب المخاطر الجينية للمرض وفقا لموقع " healthsite".

ما هو الخرف و أعراضه

عرّف الأطباء الخَرَف بأنه المعاناة من فقدان الذاكرة ومشاكل التفكير والتفكير وعدم القدرة على الاستمرار في الحياة والعمل والأنشطة بشكل مستقل.

هناك بعض الأعراض التي قد تتمكن من التعرف عليها بشكل يومي مثل فقدان الذاكرة، أو مواجهة صعوبات في التركيز على شيء واحد، أو مواجهة صعوبات في تنفيذ المهام البسيطة، أو صعوبة متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، والتغيرات المفاجئة في مزاج الشخص.

ما عليك القيام به لتقليل المخاطر

نشر باحثون من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب دراسة مؤخرًا حول الخطوات الدقيقة التي يجب اتباعها لتجنب الخرف: