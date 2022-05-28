اليكم كمية البطيخ الممكن تناولها دون ضرر!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس قسم المسالك البولية في مركز فولغوغراد الإقليمي لأمراض الكلى في فولغوغراد رومان شولغين، في مقابلة مع “فيتشرني فولغوغراد”، أن الشخص السليم يمكن أن يأكل من 500 غرام إلى كيلوغرام واحد من البطيخ يوميًا.

وفقًا للطبيب، لن يضر البطيخ كثيرا بشخص لديه كلى صحية. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي أن يحدوا من تناولهم لهذه الفاكهة.

وقال شولغين: “غالبًا ما تكون الكلى غير قادرة على إفراز كمية كافية من الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والوذمة”.

كما أشار الطبيب إلى أن البطيخ يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة مما يشكل عبئًا كبيرًا على البنكرياس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ له خصائص مفرز الصفراء، كما أن زيادة إفراز الصفراء تحفز البنكرياس، مما يجبره على إنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية. نتيجة لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتهاب مزمن أن ينتكس مرضه.