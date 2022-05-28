شراب الكركدي يساعد على تخفيض ضغط الدم.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر الكركديه من أكثر المشروبات تنوعاً التي لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك المساعدة على النوم، فهو أحد الأصناف التي تم استخدامها للمساعدة في إدارة الأرق، يدعي بعض الناس أن الكركديه ساعدهم في الحصول على نوم جيد ليلاً.

ويعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وفي هذا الشأن، تبين أن تناول شاي الكركديه يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم، بحسب ما نقلته صحية “اكسبريس” البريطانية.

وأشارت العديد من الدراسات، إلى فوائد شرب هذا المشروب الأحمر، وأكد الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع “حجم” الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.

ووجد الباحثون، أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

كذلك، خلص الباحثون إلى أن “الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج”.

ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.

ويزرع الكركديه على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي حار أو بارد.