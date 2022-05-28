شكرا لقرائتكم خبر عن علامات ارتفاع ضغط الدم الثانوى والأمراض المسببة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم الثانوي (فرط ضغط الدم الثانوي) هو ارتفاع ضغط الدم الناجم عن حالة طبية أخرى، ويمكن أن يكون سبب فرط ضغط الدم الثانوي الحالات التي تؤثر في الكليتين والشرايين والقلب أو نظام الغدد الصماء. كما يمكن أن يحدث فرط ضغط الدم الثانوي أثناء الحمل، ويختلف فرط ضغط الدم الثانوي عن النوع المعتاد لارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم الأولي أو الأساسي)، والذي يُشار إليه غالبًا باسم ارتفاع ضغط الدمhealthline حسبما نشر موقع

لكن في كثير من الأحيان، يمكن للعلاج المناسب لحالة فرط ضغط الدم الثانوي أن يساعد في السيطرة على الحالة المرضية الكامنة وحالة فرط ضغط الدم؛ ما يُقلِّل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك مرض القلب والفشل الكلوي والسكتة الدماغية، ومثل ارتفاع ضغط الدم الأولي، لا يحمل ارتفاع ضغط الدم الثانوي علامات أو أعراضًا محددة، ولو بلغ ارتفاع ضغط الدم مستويات مرتفعة خطيرة، وإذا لم يسبق تشخيص المريض بالإصابة بارتفاع ضغط الدم، فالإصابة بأي من هذه العلامات يعني أن الحالة هي ارتفاع ضغط دم ثانوي:

1 - ارتفاع ضغط الدم الذي لا يستجيب لأدوية علاج ضغط الدم (فرط ضغط الدم المقاوم)

2 - ارتفاع ضغط الدم البالغ، ارتفاع ضغط الدم الانقباضي أكثر من 180 مليمتر من الزئبق (مم/زئبق) أو ارتفاع ضغط الدم الانبساطي أكثر من 120 مم/زئبق

3 - ارتفاع ضغط الدم الذي لم يعد يستجيب للأدوية التي كانت تسيطر عليه سابقًا

4 - الإصابة المفاجئة بارتفاع ضغط الدم قبل سن 30 وبعد سن 55 عامًا

5 - لا يوجد تاريخ عائلي للإصابة بضغط الدم المرتفع

6 - لا توجد بدانة

وهناك الكثير من الأمراض والحالات الصحية المختلفة التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بفرط ضغط الدم الثانوي. فعلى سبيل المثال، يمكن لأمراض الكلى المتعددة أن تؤدي إلى فرط ضغط الدم الثانوي، ومن بينها:

1 - مضاعفات مرض السكري (اعتلال الكلى السكري)، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف نظام الترشيح في كليتيك؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2- داء الكلى متعددة الكيسات. تؤدي الكيسات التي تتكون بسبب هذه الحالة الوراثية إلى منع الكليتين من العمل بشكل طبيعي، ويمكن أن ترفع من ضغط الدم.

3 - الداء الكُبيبي. تعمل كليتاك على ترشيح الفضلات والصوديوم باستخدام مرشحات مجهرية تُسمى الكبيبات التي يمكن أن تتورم في بعض الأحيان. إذا لم تتمكن الكبيبات المتورمة من العمل بشكل طبيعي، فقد تُصاب بارتفاع ضغط الدم.

4 - فرط ضغط الدم الناجم عن الأوعية الكلوية، ينتج هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم عن تضيُّق أحد الشريانَين المتصلين بكليتيك أو كليهما.