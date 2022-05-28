بيروت - نادين محمد - علاج ارتفاع هرمون الحليب بالأعشاب، يساعد على توازن هرموناتك وخاصة هرمون الحليب وتشير بعض الأدلة إلى أن بعض الأعشاب يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمونات في جسمك، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى ذات الصلة بجهاز الغدد الصماء. إليك كيف يمكن علاج ارتفاع هرمون الحليب بالأعشاب.

قد تكون بعض العلاجات العشبية آمنة بالنسبة للبعض، لكنها خطيرة على البعض الآخر. قد يكون الأشخاص الحوامل أو المرضعات أو الذين يستخدمون العلاج الهرموني، أو الذين يعانون من اضطرابات الغدد الصماء أو الصحة العقلية أو المصابين بالسرطان معرضين بشكل خاص لخطر التعرض لآثار جانبية خطيرة.

علاج ارتفاع هرمون الحليب بالأعشاب

1. بذور حبة البركة

تُعرف حبة البركة أيضاً باسم زهرة الكالونجي أو زهرة الشمر. تنتج أزهارها بذوراً سوداء صغيرة غنية بمضادات الأكسدة. هذه البذور لها خصائص طبية؛ لأنها تحتوي على ثيموكينون، وهو نوع من المركبات النباتية.

يدرس الباحثون التأثيرات الوقائية والعلاجية لبذور حبة البركة في أولئك الذين يعيشون مع متلازمة تكيس المبايض (PCOS). متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب مرتبط بمستويات الهرمون غير الطبيعية، من بين أعراض أخرى، لدى النساء في سن الإنجاب.

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، ساعدت مستخلصات بذور حبة البركة في تنظيم الإنسولين والتستوستيرون ومستويات هرمون الغدة الدرقية.

علاوة على ذلك، يُظهر مستخلص حبة البركة نشاط إستروجين، مما يعني أنه يعمل بشكل مشابه لهرمون الإستروجين في جسمك.

2. البردقوش

تحتوي العشبة على مركبات نباتية نشطة بيولوجياً مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية، وكلاهما من المحتمل أن يكون مسؤولاً جزئياً عن خصائصه الطبية.

وجدت دراسة بشرية أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض يشربون شاي البردقوش مرتين يومياً لمدة شهر واحد، وقد تم ربط شاي البردقوش بانخفاض كبير في مستويات هرمون الإنسولين أثناء الصيام، مما قد يشير إلى تحسن إدارة نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، من السابق لأوانه تحديد أفضل طريقة لاستخدام البردقوش كمكمل عشبي لتحسين الاختلالات الهرمونية. بالإضافة إلى ذلك، يحذر بعض العلماء من نقص الأبحاث حول سلامة الاستخدام طويل المدى أو المكثف للأعشاب التي تغير الهرمونات.

فيبدو أن البردقوش يؤثر على الكورتيزول والإستراديول والإنسولين. على الرغم من استخدام هذه العشبة لسنوات عديدة، إلا أن العلماء يتعلمون الآن أكثر الطرق أماناً وفعالية لاستخدامها.

يمكن استخدام الأعشاب بشكل أفضل لموازنة الهرمونات عند إقرانها بعلاجات أخرى.

3- الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في موازنة الإنسولين لدى بعض الأشخاص من خلال تحسين استجابة الجسم للهرمون، على الرغم من أن التأثيرات المحتملة لمستخلص الشاي الأخضر على مقاومة الإنسولين تتطلب مزيداً من البحث.

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