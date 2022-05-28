شكرا لقرائتكم خبر عن من كورونا لجدرى القرود لـ أنفلونزا الطماطم.. اعرف تفاصيل الفيروس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد كورونا وجدرى القرود ظهرت أنفلونزا الطماطم وخلقت الإنفلونزا مخاوف واسعة النطاق في المنطقة، حيث أثرت على ما يقرب من 80 طفلاً في منطقة كيرالا في كولام بالهند لقد وجد أنه يؤثر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما دون.

وحسب ما ذكره موقع srisriholistichospitals فإن إنفلونزا الطماطم ، والتي تعرف غالبًا باسم حمى الطماطم، هي مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم في جميع أنحاء الجسم ولا تزال حمى الطماطم محل نزاع باعتبارها حمى فيروسية أو أثرًا لاحقًا لمرض شيكونغونيا أو حمى الضنك.

ما هي أعراض أنفلونزا الطماطم؟

تعتبر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن متطابقة مع الشيكونغونيا وتشمل الأعراض الأولية لفيروس إنفلونزا الطماطم ما يلي:

-بثور حمراء تشبه الطماطم

-الطفح الجلدي

-ارتفاع درجة الحرارة

-تورم في المفاصل

-آلام الجسم

-جفاف

-خمول

تشمل بعض الأعراض الأخرى:

-تلون اليدين والركبتين والأرداف

-غثيان

-التقيؤ

-المغص

-إعياء

-سعال

-العطس

-سيلان الأنف

لا يزال السبب الحقيقي للمرض غير معروف ، ولا يزال مسؤولو الصحة يدرسون الأسباب الرئيسية لحمى الطماطم. وفقًا للتقارير ، تأثرت أجزاء فقط من Kollam في الهند بأنفلونزا الطماطم ، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع ، فقد ينتشر المرض إلى مناطق أخرى.

حمى الطماطم ، مثل الأنواع الأخرى من الأنفلونزا ، معدية إذا أصيب شخص بهذه الأنفلونزا ، فيجب عزله لأنه يمكن أن ينتشر بسرعة.

إن أبسط طريقة لتجنب الإصابة بالأنفلونزا هي ممارسة النظافة المناسبة إلى جانب ذلك ، حافظ على نظافة محيطك وتعقيمه بانتظام يمكن علاج جميع الأعراض بشكل طبيعي ، لكن تجنب خدش البثور أو تمزقها ، لأن ذلك قد يزيد من الأعراض ومع ذلك ، إذا رأى الآباء أي علامات على أطفالهم ، فيجب عليهم الاتصال بخبير صحي للحصول على مساعدتهم.