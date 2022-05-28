الجاك فروت.. ثمرة تنمو على أكبر شجرة في العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

الجاك فروت أو كما يطلق عليها فاكهة “الكاكايا” وهي الفاكهة الوطنية لبنجلاديش وسريلانكا، وتزرع تلك الثمرة في العديد من البلدان في آسيا الاستوائية، وتنمو الأشجار الناضجة حتى ارتفاع 66 قدماً، وتعد الشجرة التي تنمو عليها شجرة الجاك فروت من أكبر الأشجار في العالم.

ويبلغ متوسط الثمرة حوالي 33 رطلاً، ووتثمر كل شجرة حوالي 200 ثمرة سنوياً، ويزرع الناس أشجار الجاك فروت لهذا السبب بالذات.

وأشجار الجاك فروت هي نباتات استوائية دائمة الخضرة لها مظلة كثيفة وجذع شجرة قصير يبلغ قطره من 12 إلى 31 بوصة تقريباً، ويبلغ طول شجرة الكاكايا من 33 إلى 66 قدماً ولها لحاء أحمر.

وجذور الشجرة ضحلة ومدعومة، أوراق الكاكايا الخضراء الداكنة سميكة ولامعة وطولها من 6 إلى 8 بوصات، وتنمو الأزهار المذكرة والزهور الأنثوية على نفس الشجرة لونها أخضر فاتح، مع بتلات لحمية، وتخرج مباشرة من الفروع.

ويقومون بالتلقيح الذاتي من ديسمبر حتى مارس، وفي غضون 5 إلى 6 أشهر من التلقيح الناجح، تنمو ثمار جاك فروت كبيرة خضراء ووعرة في موسم الأمطار، تعيش أشجار الجاك فروت حتى 100 عام.

وتحتوي الفاكهة اللذيذة على لب صالح للأكل يمكن تناوله نيئاً أو معالجته أو طهيه في أطباق، نظراً لأنها شجرة غزيرة الإنتاج، وفي أمريكا الشمالية يقمن بأستبدال فاكة الجاك فروت كبديل للحوم.