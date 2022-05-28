“الموز” علاج سحري لآلام العضلات.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

في المرة القادمة التي تعاني فيها من آلام في العضلات، تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك بشرب كمية كافية من الماء وتناول الموز يومياً.

آلام العضلات هي شكوى شائعة جداً ونشعر بها جميعاً بين الحين والآخر، في المصطلح الطبي، يسمى ألم العضلات بالألم العضلي وعادة ما ينتج عن التوتر والإجهاد والإفراط في الاستخدام والإصابات الطفيفة، يظهر الألم عادة في غضون 12 إلى 48 ساعة بعد النشاط.

إذا كان الألم خفيفاً، فقد يزعجك بصعوبة، لكن في بعض الحالات، قد يكون الألم شديداً لدرجة أنك ستجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية، غالباً ما يمكن علاج آلام العضلات بالعلاجات المنزلية، نقلاً عن موقع “thehealthsite”.

نقدم لك بعض العلاجات الطبيعية الفعالة لمساعدتك على تخفيف انزعاج العضلات:

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في الجسم، ستصبح عضلاتك مشدودة ومؤلمة، مما يجعلها عرضة للإصابة، الآن.

1- علاج بالموز

الموز يعالج آلام العضلات، هذه الفاكهة المتوفرة على نطاق واسع هي علاج رائع لألم العضلات بسبب التشنج، وذلك بفضل محتواها الغني من البوتاسيوم.

يسمح البوتاسيوم للعضلات بالتقلص بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى البوتاسيوم في الجسم إلى ضعف العضلات والتعب والتشنجات، لذا فإن تناول الموز الناضج يومياً قد يساعد في علاج آلام العضلات.

إذا كنت تحب ميلك شيك الموز، فسيكون ذلك أفضل، يحصل جسمك على البوتاسيوم والكالسيوم الضروريين لصحة العضلات.

2- زيت الخردل:

يعمل زيت الخردل مكمل طبيعي يسبب زيادة الدورة الدموية على سطح الجلد، مما يساعد بدوره على تخفيف آلام العضلات والمساعدة في عملية الشفاء.

3- أوراق الروزماري :

يحتوي هذه العشبة دائمة الخضرة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة توتر العضلات وتقليل التشنجات.

4- الفلفل الحار :

بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، يعتبر الفلفل الحار أيضاً علاجاً رائعاً لألم العضلات، كما أنه يساعد في تقليل التيبس والالتهاب.