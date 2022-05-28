شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مكملات فيتامين "د" لا تمنع مرض السكري من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين د يوميا لا يبدو أنها تمنع تطور النوع 2 من داء السكري في الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بهذه الحالة.

يؤثر مرض السكري من النوع 2 على حوالي 480 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليون بحلول عام 2045، ويعاني نصف مليار شخص آخر من ضعف تحمل الجلوكوز أو مقدمات السكري، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يتطور إلى مرض السكري من النوع 2.

أظهرت الدراسة الجديدة، التي نشرتها The BMJ، أن المكملات ليس لها تأثير سريري مفيد على البالغين المعرضين لخطر كبير، لكنها تشير إلى أنه قد يكون هناك فائدة للأشخاص الذين يعانون من نقص إفراز الأنسولين، على الرغم من أن هذه النتيجة لا تزال غير واضحة.

في الدراسة، قام الفريق بتقييم ما إذا كان eldecalcitol - وهو شكل نشط من فيتامين د يستخدم لعلاج هشاشة العظام في اليابان - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في تحمل الجلوكوز.

قال باحثون: "على الرغم من أن العلاج بـ eldecalcitol لم يقلل بشكل كبير من الإصابة بمرض السكري بين الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، إلا أن النتائج تشير إلى احتمال وجود تأثير مفيد لـ eldecalcitol على الأشخاص الذين يعانون من نقص إفراز الأنسولين، ودعوا إلى مزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كان فيتامين D مفيد للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري.