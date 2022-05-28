شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول مكملات الفيتامينات والمعادن بكثرة يضر بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من المهم أن تعرف ما إذا كان مكمل الفيتامينات والمعادن الذي تتناوله يوميًا يفيدك أم لا يفعل شيئًا قبل أن تتوجه إلى شرائه، يعود السبب وراء هذه الشعبية المتزايدة للفيتامينات والمعادن إلى قابلية تسويق المنتجات على حقيقة أن الفيتامينات والمعادن ضرورية لوظائف الجسم البشرية ولكن لا يتم تصنيعها من قبل الجسم، الحقيقة هي أن كل ما لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده ، فإنه يمتصه من الطعام الذي نتناوله، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

هل تحتاج حقًا إلى مكملات؟

قال الدكتور جوان مانسون ، أستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد وأستاذ علم الأوبئة في كلية تي إتش تشان للصحة العامة :"المكملات ليست أبدًا بديلاً عن نظام غذائي متوازن وصحي، ويمكن أن تشتت الانتباه عن ممارسات نمط الحياة الصحية التي تمنح فوائد أكبر بكثير، على الرغم من الاعتقاد بأن المكملات تعمل على تحسين الصحة ، فقد أكدت العديد من الدراسات البحثية أنها لا تقدم أي فوائد صحية.

الاعتماد على المكملات الغذائية يفقدك الفوائد الغذائية الفعلية:

طعامنا لا يحتوي فقط على الفيتامينات والمعادن، هناك أطنان من العناصر الدقيقة والمغذيات الكبيرة الأخرى التي نحصل عليها من الطعام الذي نتناوله، أحد العناصر الأساسية التي ستحرمك من التبعية هي فوائد الألياف الغذائية، توجد هذه العناصر الطبيعية بكثرة في العديد من المواد الغذائية وهي نعمة من السماء لأولئك الذين يعانون من مشاكل في حركة الأمعاء مثل الإمساك.

هل تعتقد أن تناول المكملات الإضافية سيجعلك أكثر صحة؟

من المعروف أن الاستهلاك الإضافي لفيتامين A و D و E و K يسبب تسممًا في الجسم ويمكن أن تؤثر هذه العناصر المتراكمة على العديد من الأعضاء مثل الكلى.

قد تؤدي الجرعات العالية من فيتامين (هـ) إلى سكتة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ ، وقد يؤدي تناول الكالسيوم الزائد إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وقد تؤثر الكمية الزائدة من فيتامين (د) على وظائف الكلى ، وقد ارتبط تناول فيتامين ب 6 لمدة عام أو أكثر بتلف الأعصاب، يمكن أن يضعف حركات الجسم ، وقد تم ربط كمية عالية من البيتا كاروتين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

هل المكملات الغذائية هي إهدار كامل للمال؟

إذا كنت شخصًا يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات طبية أو قيود غذائية ، فلن تعاني من نقص في أي عنصر غذائي إلا إذا تعمدت عدم تناول الطعام الغني بالمغذيات.

الأشخاص الذين يتم علاجهم، والذين يقتصر تناولهم على أنواع معينة من الطعام ، هم نباتيون ، وكبار السن ، ولسبب ما لا يمكنهم الوصول إلى طعام معين كثيف المغذيات ، يمكنهم تناول المكملات الغذائية، تحتاج النساء الحوامل إلى مكملات إضافية لأنفسهن وللطفل.