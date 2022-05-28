النظام الغذائي المناسب لمرضى النقرس

بيروت - نادين محمد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في علاج النقرس والوقاية من المزيد من النوبات المرضية. يمكن للأطعمة الغنية بالبيورينات ، مثل اللحوم بشكل عام و والمأكولات البحرية ، أن تسبب تراكم حمض البوليك في الجسم ، مما يجعل النقرس أسوأ.

من ناحية أخرى ، هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في العلاج ، وتحديداً تلك ذات الخصائص المدرة للبول ، مثل الفواكه والخضروات.

النقرس ، المعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل النقرسي ، هو حالة تتميز بعدم قدرة الجسم على استقلاب البيورينات بشكل صحيح. وهذا يؤدي إلى زيادة مستويات حمض البوليك في الدم ويؤدي إلى تكوين بلورات يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة المفاصل مسببة التهاب المفاصل. عادة ما تتراكم هذه البلورات في مناطق مثل أصابع القدم والكاحلين والركبتين ، وتترافق مع الالتهاب والألم.

ما هي الأطعمة المسموح بها:

إذا كنتِ مصابة بالنقرس ، فمن الضروري أن تشربي الكثير من الماء ، حوالي 2 إلى 3 لترات يوميًا ، حتى يمكن التخلص من حمض البوليك المتراكم في الدم عن طريق البول. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم تضمين الأطعمة المدرة للبول في نظامك الغذائي اليومي ، مثل:

الجرجير والشمندر والكرفس والفلفل واليقطين والبصل والخيار والبقدونس والثوم.

تفاح ، برتقال ، بطيخ ، باشن فروت ، فراولة ، شمام ؛

الحليب منزوع الدسم ومنتجات الألبان.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة بعض الأطعمة المضادة للالتهابات مثل زيت الزيتون ، والتي يمكن استخدامها في السلطات ، والحمضيات ، وبذور الكتان ، وبذور السمسم ، وبذور الشيا ، والتي يمكن إضافتها إلى عصائر الفاكهة أو الزبادي. يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الطعام في تقليل الألم والتهاب المفاصل.



الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة التي لا ينبغي تناولها أثناء مرض النقرس هي:

لحوم الأعضاء ، وخاصة القلب والكلى والكبد.

توابل معالجة

مسحوق الخبز وخميرة البيرة كمكمل ؛

لحم الاوز

اللحوم الحمراء الزائدة

المأكولات البحرية مثل المحار



الأسماك مثل الأنشوجة والرنجة والماكريل والسردين.

المنتجات المصنعة بالفركتوز مثل المشروبات الغازية وخلطات العصير أو خلطات المشروبات البودرة والمايونيز والخردل والصلصات المصنعة والعسل الصناعي والكراميل والشوكولاتة والكعك والحلويات والوجبات السريعة وبعض أنواع الخبز والنقانق.

إذا كنتِ لا تعاني من أزمة النقرس ، فهذه الأطعمة ليست ممنوعة ، لكن يجب أن تكون محدودة. لذلك ، يرجى تناول هذه الأطعمة باعتدال ، ويفضل أن يكون ذلك وفقًا لإرشادات أخصائي التغذية.

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