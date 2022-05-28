رجيم المحشي السريع لإنقاص الوزن في اسبوع 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم المحشي السريع من انواع الحميات التي تساعد على تخسيس الوزن بسهولة في مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد. ومن اهم مميزاته انه لا يسبب الشعور بالحرمان كما ان اتباعه لا يؤدي الى المعاناة من النقص في اي نوع من انواع المغذيات. فمن المعروف ان المأكولات المحشوة تحتوي على العديد من المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل مواصلة اداء وظائفه الحيوية. لذا ينصح بتجربة هذه الحمية لمدة اسبوع.

اسبوع رجيم المحشي السريع



قبل تطبيق رجيم المحشي السريع، من المهم التعرف على الانواع التي يجب اختيارها من اجل الحصول على افضل نتيجة. وفي هذه الحالة تعدد الخبيرات هذه الاصناف.

- الملفوف المحشي. يساعد تناوله على تحسين عملية التمثيل الغذائي وعلى تحفيز حرق الدهون الضارة وبالتالي خسارة الوزن.

- الكوسى المحشي. يحتوي الكوسى على عدد كبير من الفوائد الصحية. فهو غني بالعناصر التي تساعد على تحسين عمل الجهاز المناعي وعلى تلك الضرورية لتحسين صحة العظام.

ومن الممكن ايضاً، في اطار تطبيق هذا الرجيم، تناول محشو الباذنجان وورق العنب. والافضل ان تحتوي الحشوة على 4 ملاعق من الارز، كمية كافية من اللحم الخالي من الدهون ورشة ملح وبهارات. ويمكن اعتماد الحشوة النباتية التي تحتوي على الارز او البرغل والخضار وخصوصاً البندورة والبقدونس.



طريقة رجيم المحشي



ليس من السهل تطبيق رجيم المحشي. يكفي لهذه الغاية الالتزام بالبرنامج الذي توصي به الخبيرات لمدة اسبوع.

اليوم الاول

الفطور. كوب من اللبن الزبادي الخالي من المحليات، كوب من عصير طبيعي طازج، نصف شريحة من الخبز الاسمر الذي يحتوي على البذور الصحية.

الغداء. طبق من محشي الملفوف او ورق العنب. والافضل ان يكون خالياً من اللحوم.

العشاء. 3 حبات باذنجان صغيرة مشوية او مسلوقة مع طبق من السلطة المشكلة.

اليوم الثاني

الفطور.

3 ملاعق طعام من الفول المطهو مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطع من الفواكه وخصوصاً الفراولة والبرتقال.

الغداء. طبق متوسط الحجم من اوراق العنب المحشو باللحم والارز والطماطم.

العشاء. طبق شوربة محضرة من دون دهون.





اليوم الثالث

الفطور. بيضتان مقليتان مع بضع قطع من الفجل وشرحات من الطماطم.

الغداء. 4 حبات كوسى متوسطة الحجم محشوة، طبق من سلطة الكينوا.

العشاء. طبق من شوربة بروكولي.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع قطع من الفواكه، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص الذي يحتوي على بذور دوار الشمس، حبة اجاص.

الغداء.

طبق متوسط الحجم من الفليفلة المحشوة بالخضار مثل البقدونس والطماطم.

العشاء. طبق من سلطة الملفوف مع شرحات من الفجل. ويمكن اضافة بضع قطع من الشمندر المسلوق والقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الخامس

الفطور.

بيضتان مقليتان مع قطع من الكرافس، رشة من الكمون المطحون، طبق يحتوي على قطع الطماطم والخيار.

الغداء. طبق متوسط الحجم من ورق الملفوف المحشي بالارز والبروكولي.

العشاء. طبق من سلطة مشكلة تحتوي على الخيار والفجل والطماطم.

اليوم السادس



الفطور.

طبق من سلطة الجزر والخيار والطماطم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات، قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. 3 حبات صغيرة من البطاطا المحشوة باللحم الخالي من الدهون والخضار.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من البيتزا بالقرنبيط والخضار.



اليوم السابع

الفطور. في اليوم الاخير من رجيم المحشي السريع يمكن تناول كوب من مخفوق الخضار مع قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة في الصباح.

الغداء. 4 حبات طماطم متوسطة الحجم محشوة بلحم الدجاج الخالي من الدهون والفليفلة.

العشاء. طبق شوربة خضار خالي من المكونات الدسمة.

لكن يجب الانتباه الى عدم تطبيق رجيم المحشي السريع في حال المعاناة من مشاكل صحية في القلب او من فقر الدم او السكري كما في حالات الحمل والرضاعة. ومن الضروري الحرص على المشي لمدة تراوح بين 20 و30 دقيقة يومياً.

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