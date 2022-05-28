في اليوم العالمي لصحة المرأة.. رجيم الطائرة للبنات محبات السفر

بيروت - نادين محمد - رجيم الطائرة هو ما تبحث عنه البنات اللواتي يسافرن مرات عدة سنوياً. فمن المعروف ان تمضية الاجازة خارج بلد الاقامة غالباً ما تسبب زيادة الوزن. والسبب انه يتم تناول الاطعمة الجاهزة او تلك التي يتم تحضيرها في الفنادق والتي لا يراعي بعضها المعايير الصحية. لذا من المهم، فور الصعود الى الطائرة، التعرف على كيفية تطبيق هذه الحمية بالطريقة الصحيحة من اجل الحصول على افضل نتيجة. ومن الممكن مثلاً اعلان انطلاق البرنامج في اليوم العالمي من اجل تنمية صحة المرأة الذي يصادف في 28 ايار مايو من كل عام.



قواعد رجيم الطائرة



يعتبر رجيم الطائرة من انواع الحميات السهلة التي ينبغي تطبيقها فور الصعود على متنها للانتقال من بلد الى آخر. ويشير الخبراء في هذا السياق الى ان للاستعداد للسفر نتائج ايجابية فيما يتعلق بالوزن. ويذكرون ان هذا يترافق مع اتباع نمط حياتي سريع حيث يتم خوض سباق مع الوقت من اجل اجراء التحضيرات اللازمة والاستعداد لخوض تجربة جديدة وغير ذلك. ويلفتون الى ان كل هذا يساهم في حرق عدد كبير من السعرات الحرارية ويؤدي الى خسارة الوزن. ويقضي هذا الرجيم بالالتزام بعدد من القواعد الاساسية.

- تجنب تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكّر في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية وخصوصاً اثناء انتظار موعد الانتقال الى الطائرة في المطار.

- طلب الحصول على عبوة ماء او على شراب خال من السكّر.

- في حال السفر في موعد الفطور من المهم جداً عدم تناول الحلويات التي تتضمنها وجبة الطائرة.

- يجب الانتباه الى ان بعض الاصناف مثل الكرواسان والخبز المحشو بالشوكولاته وغيرها من المأكولات الحلوة هي العدو الرقم واحد للرشاقة والوزن الصحي.

- اما في فترة ما بعد الظهر فيجب تجنب تناول المكسرات المملحة وشرب كوب من عصير طبيعي طازج.

برنامج رجيم الطائرة



من اجل الاستفادة من رجيم الطائرة والشعور بالارتياح الكبير عند الوصول الى الوجهة المقصودة، ينصح بتطبيق هذا البرنامج.

في الصباح. كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون، كوب من الشاي الخفيف الخالي من السكر، حبة فاكهة متوسطة الحجم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات ومن المواد الحافظة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم خال من الدهون، القليل من الخضار الخضراء من دون صلصة، مع القليل من زيت الزيتون، حبة فاكهة.

العشاء. طبق شوربة خضار خالية من الدسم، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء قليلة الدسم، ملعقة صغيرة من العسل.

ومن الضروري، اثناء تطبيق برنامج رجيم الطائرة، الحرص على شرب كمية كافية من الماء، مضغ الطعام ببطء، تجنب تناول الحلويات قدر الامكان. ويمكن مواصلة تطبيق قواعد الحمية لمدة اسبوع في مكان الوصول على ان تتم اضافة التمارين مثل المشي. ومن المهم الاستفادة من الرحلة على متن الطائرة من اجل الاسترخاء.

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