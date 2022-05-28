مشروب قشر البصل للسعال والبرد

بيروت - نادين محمد - مع تغير الموسم ، أصبحنا أكثر عرضة للسعال والبرد والإنفلونزا. على الرغم من أنها حالات ليست خطيرة ، إلا أنها قد تكون غير مريحة ويمكن أن تجعلكِ تشعرين بالتعب وعدم القدرة على أداء المهام اليومية.

إذا كنتِ تبحثين عن حل سريع ، فلا تعتمدي على الأدوية ولكن بدلاً من ذلك جربي شاي قشر البصل الذي يجعلكِ تشعرين بتحسن في غضون أيام قليلة. فيما يلي وصفه مفصلة وفوائد

شاي قشر البصل

فوائد تناول قشور البصل:

نعلم جميعًا أن فيتامين سي مضاد قوي للأكسدة ويساعد في تقوية مناعتكِ بشكل طبيعي. فيتامين سي موجود بكميات وفيرة في قشور البصل ولها خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من أعراض البرد والسعال والإنفلونزا.

هذا الشاي مفيد أيضًا في حالات التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة، ويساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن ، كما أنه فعال أيضًا في ألم الأسنان الخفيف.

لا يساعد شاي قشر البصل في تعزيز مناعتكِ فحسب ، بل له أيضًا الكثير من فوائد الجمال مثل أنه يمنحكِ بشرة صافية ويضيف توهج تدريجيًا ، كما يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر وقشرة الرأس.



يساعد في علاج التهاب الحلق والحمى الخفيفة أيضًا. إذا كنتِ تعانين من انسداد بالأنف أو كنتِ تعانين من صعوبة في التنفس بسبب انسداد أو احتقان الأنف ، فتناولي هذا الشاي الدافئ قبل النوم لتشعري بتحسن.

يعتبر أيضًا علاجًا رائعًا لسيلان الأنف وغني بالفلافونويد والكروم.

يحتوي مشروب قشر البصل على خصائص مضادة للجراثيم ، ومضادة للميكروبات ، مما يبقيكِ بعيدة عن العدوى الخفيفة.

يمكن أن يساعد أيضًا في علاج تشنجات الدورة الشهرية ويقلل من آلام البطن.

المكونات:



حفنة من قشور البصل

1-2 كوب ماء

العسل حسب الرغبة

قطعة واحدة من الزنجبيل

الطريقة:

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لتحضير هذا الشاي ، ضعي إناءً على نار منخفضة وأضفي الماء المصفى.

أضيفي قشور البصل والزنجبيل المبشور واتركيها تنضج لبضع دقائق حتى تصبح القشور رطبة وناعمة.

بمجرد أن ترى أن اللون قد تغير ، أطفئ الشعلة وصفي الشاي. أضفِ العسل أو أي محلي من اختياركِ. نوصي باستخدام العسل لأنه يضيف إلى فوائده المضادة للالتهابات والميكروبات.