شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص مشاكل الرئة بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " medicalxpress." تقريرا يوضح أنه يمكن لأداة تشخيصية جديدة بمساعدة الكمبيوتر طورها العلماء المساعدة في التغلب على بعض تحديات مراقبة صحة الرئة بعد العدوى بفيروس كورونا.

فيمكن أن يتسبب الإصابة بكورونا مثل أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ضرر دائم للرئتين، لكن الأطباء كافحوا لتصور هذا الضرر، فالفحوصات الصدر التقليدية لا تساعد في الوصول للضرر بشكل موثوق علامات تندب الرئة والتشوهات الرئوية الأخرى ، مما يجعل من الصعب تتبع صحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنفس المستمرة ومضاعفات ما بعد COVID وتعافيهم.

الطريقة الجديدة التي طورتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، هي تحسين حمة الرئة العميقة "DLPE" تغطي خوارزميات الذكاء الاصطناعي فوق بيانات تصوير الصدر القياسية لتكشف عن ميزات بصرية لا يمكن تمييزها تدل على ضعف الرئة.

من خلال زيادة DLPE ، يمكن لأخصائيي الأشعة اكتشاف وتحليل آفات الرئة شبه المرئية الجديدة ، كما يقول عالم الكمبيوتر وعالم الأحياء الحاسوبي شين جاو، ويضيف أن "تحليل هذه الآفات يمكن أن يساعد في تفسير أعراض الجهاز التنفسي لدى المرضى ، مما يسمح بإدارة المرض وعلاجه بشكل أفضل.

تقضي الطريقة أولاً على أي سمات تشريحية غير مرتبطة بحمة الرئة ؛ تعمل الأنسجة المشاركة في تبادل الغازات كمواقع رئيسية للضرر الناجم عن COVID-19. وهذا يعني إزالة المسالك الهوائية والأوعية الدموية ، ثم تحسين صور ما تبقى لكشف الآفات التي قد يتم تفويتها دون مساعدة الكمبيوتر.

وقام الباحثون بتدريب والتحقق من صحة الخوارزميات الخاصة بهم باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) بمسح الصدر لآلاف الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع COVID-19 في الصين. قاموا بتحسين الطريقة بمدخلات من خبراء الأشعة ثم طبقوا DLPE بطريقة مرتقبة لعشرات الناجين من COVID-19 الذين يعانون من مشاكل في الرئة ، وجميعهم عانوا من مرض حاد يتطلب علاجًا في العناية المركزة.

وبهذه الطريقة ، أوضح جاو وزملاؤه أن الأداة يمكن أن تكشف عن علامات التليف الرئوي في ناقلات COVID الطويلة ، مما يساعد في حساب ضيق التنفس والسعال ومشاكل الرئة الأخرى، و يقترح أن التشخيص سيكون مستحيلًا باستخدام تحليلات الصور المقطعية القياسية.

موضحا، أنه مع DLPE ، أثبتنا لأول مرة أن الآفات طويلة المدى بالأشعة المقطعية يمكن أن تفسر مثل هذه الأعراض، وبالتالي ، قد تكون علاجات التليف فعالة للغاية في معالجة المضاعفات التنفسية طويلة المدى لـ COVID-19."