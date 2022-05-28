شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات وأعراض فرط إفراز الكالسيوم بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط كالسيوم الدم هو حالة مرضية ترتفع فيها نسبة الكالسيوم في الدم عن مستواها الطبيعي. ويمكن أن يؤدي فرط وجود الكالسيوم في الدم إلى إضعاف العظام وتكوين حصوات الكلى والتأثير على طريقة عمل القلب والدِّماغ، ويحدث فرط كالسيوم الدم عادةً نتيجة فرط نشاط الغدد الدرقية. وتقع هذه الغدد الأربع الصغيرة في الرقبة بالقرب من الغدة الدرقية. ومن الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان وبعض الاضطرابات الطبية الأخرى وبعض الأدوية وتناول الكثير من المكملات المحتوية على الكالسيوم وفيتامين D.حسبما نشر موقع mayoclinic.

وقد لا يكون لديك أي مؤشرات أو أعراض إذا كان فرط كالسيوم الدم بحالة متوسطة. وتتفاقم الحالات الأكثر خطرًا إلى ظهور مؤشرات وأعراض على أجزاء الجسم المصابة بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم. وتتضمن الأمثلة ما يلي:

الكُلى. يتسبب الكالسيوم الزائد في إجهاد الكلى لترشيحه. وهو ما قد يتسبب في العطش الشديد والتبول بشكل متكرر.

الجهاز الهضمي. يمكن أن يتسبب فرط الكالسيوم الدم في الإصابة باضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

العظام والعضلات. في معظم الحالات، تفرز العظام الكالسيوم الزائد في الدم، ما يتسبب في ضعفها. وهو ما قد ينتج عنه آلام العظام وضعف العضلات.

الدماغ. يمكن أن يتدخل فرط كالسيوم الدم في كيفية عمل المخ، ما يؤدي إلى الارتباك والخمول والإرهاق. ويمكن أيضًا أن يتسبب في الإصابة بالاكتئاب.

القلب. وفي حالات نادرة، يمكن أن تتداخل حالات فرط كالسيوم الدم الشديدة مع وظائف القلب، وهو ما يسبب الخفقان والإغماء ومؤشرات اضطراب النظم القلبي ومشكلات القلب الأخرى.

المضاعفات

يمكن أن تشمل مضاعفات فرط كالسيوم الدم ما يلي:

هشاشة العظام. إذا استمرت العظام في إطلاق الكالسيوم إلى الدم، فقد تصاب بمرض هشاشة العظام (ترقق العظام)، الذي يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام وتحدب العمود الفقري ونقص الطول.

حصوات الكُلى. إذا كان البول يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، فقد تتكون بلورات في الكُلى. ومع مرور الوقت، قد تتجمع البلورات لتكوِّن حصوات الكُلى. وقد تسبب حركة الحصوات ألمًا حادًا.

الفشل الكُلوي. يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى فشل كُلوي، ما يحد من قدرة الكُلى على تنظيف الدم والتخلص من السوائل.

مشكلات الجهاز العصبي. يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى الارتباك والخَرَف وغيبوبة قد تكون مميتة.

نظم قلبي غير طبيعي (اضطراب النظم القلبي). يمكن أن يؤثر فرط كالسيوم الدم في النبضات الكهربية التي تنظم ضربات القلب، مما يسبب اضطرابها.