شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع حمض البوليك.. سيطر عليه وتناول المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع حمض البوليك هو حالة تظهر عندما تكون الكلى غير قادرة على إزالة حمض البوليك بشكل كافٍ، حمض اليوريك هو في الأساس ماء طبيعي يتكون أثناء هضم الأطعمة المحتوية على البيورين، ما هو البيورين بالضبط؟ إنه الكربون والجزيء الكيميائي القائم على النيتروجين الذي يتفكك في الجسم، ومع ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم والسردين تتسبب في فشل جسمك في هضمها، مما يؤدي إلى زيادة مستويات حمض البوليك، وفى السطور القادمة سنوضح لك بعض الفواكه الجافة يمكن أن تساعدك على التحكم في مستوى حمض البوليك المرتفع، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ارتفاع حمض البوليك:

عادةً ما تحدث مستويات حمض البوليك المرتفعة عندما لا تتخلص الكلى من حمض البوليك بشكل صحيح وفعال، عندما يبقى الكثير من حمض اليوريك في الجسم، تُعرف الحالة باسم فرط حمض يوريك الدم، يؤدي هذا إلى تكوين بلورات من حمض البوليك والتي تستقر في المفاصل ويمكن أن تؤدي إلى النقرس ، وهو شكل مؤلم للغاية من التهاب المفاصل، يمكن أن يستقر حمض اليوريك أيضًا في الكلى مكونًا حصوات الكلى.

5 مكسرات يجب أن تستهلكها للتحكم في مستويات حمض البوليك: 1. الكاجو

هذه المكسرات منخفضة في البيورينات ومغذية للغاية، الكاجو مفيد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك يعزز الكوليسترول الصحي ، HDL تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم ومناسبة لمرضى النقرس.

2. الجوز

يحتوي الجوز على الكثير من أوميجا 3 وهو مصدر بروتين صديق للنقرس، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، الجوز مصدر آمن للعناصر الغذائية الأساسية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات حمض البوليك .

3. اللوز

ستساعد إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي على خفض مستويات حمض البوليك لأنها منخفضة في البيورينات ومحملة بفيتامين E والمغنيسيوم والمنجنيز،كما أن قشرة اللوز غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة.

4. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، زيت بذور الكتان له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم ويمكن أن يقلل من الألم الناجم عن ارتفاع مستويات حمض البوليك.

5. جوز برازيلي

هذه غنية بالألياف وقليلة البيورينات، فهي تساعد في التحكم في مستوى حمض البوليك وتسكين الألم الناجم عن النقرس.