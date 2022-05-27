شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الصفائح الدموية الطبيعي.. ماذا تعني نتائج الاختبار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصفائح الدموية هي خلايا صغيرة مصنوعة في نخاع العظام، وتعتبر مهمة للغاية، لأنها تمنع النزيف عن طريق تكوين الجلطات وسد الأوعية الدموية في حالة تلفها.

وفقا لموقع " verywellhealth "، يتراوح عدد الصفائح الدموية الطبيعي من 150.000 إلى 450.000 لكل ميكروليتر من الدم، وقد يؤدي وجود عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من الصفائح الدموية إلى حدوث مضاعفات.

ما هي الصفائح الدموية

الصفائح الدموية هي الخلايا الموجودة في الدم والتي تساعد على منع النزيف، هذه الخلايا مصنوعة في نخاع العظام، وعندما يتلف أحد الأوعية الدموية، يتم تنشيط الصفائح الدموية لتلتصق ببعضها البعض وتشكل جلطة لإغلاق جدار الوعاء الدموي لوقف النزيف أو منعه.

ماذا يعني عدد الصفائح الدموية غير الطبيعي

يعني تعداد الصفائح الدموية غير الطبيعي وجود عدد كبير جدًا من الصفائح الدموية أو عدد قليل جدًا من الصفائح الدموية في الدم.

ارتفاع عدد الصفائح الدموية

يسمى تعداد الصفيحات الذي يزيد عن 450.000 / مليلتر كثرة الصفيحات، يمكن أيضًا تصنيف هذا إلى كثرة الصفيحات الأولية أو الثانوية، وكلاهما ناتج عن نخاع العظم الذي ينتج الكثير من الصفائح الدموية.

قد تشمل أعراض كثرة الصفيحات كدمات أو نزيف غير طبيعي أو أعراض تشبه السكتة الدماغية، من الشائع جدًا عدم وجود أعراض على الإطلاق. يمكن أن يؤدي وجود عدد كبير جدًا من الصفائح الدموية إلى تكوين جلطات دموية، حيث تفشل الصفائح الدموية في التفاعل بشكل صحيح مع جدار الأوعية الدموية في مواقع الإصابة، ويؤدي عدم إغلاق مكان الإصابة إلى حدوث نزيف.

انخفاض عدد الصفائح الدموية

يعتبر مستوى الصفيحات الذي يقل عن 150.000 / مليلتر منخفضًا ويسمى قلة الصفيحات، وقد تنخفض مستويات الصفائح الدموية لأسباب متعددة:

ضعف نخاع العظام: قد لا يعمل نخاع العظام بشكل صحيح ولا ينتج ما يكفي من الصفائح الدموية.

تضخم الطحال: قد تجلس الصفائح الدموية في الطحال المتضخم ولا تنتقل إلى الأوعية الدموية.

أمراض الكبد: يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث خلل في الصفائح الدموية وتضخم في الطحال.

تدمير الجهاز المناعي: في بعض الأحيان يرى الجهاز المناعي بشكل غير لائق الصفائح الدموية على أنها غريبة ويدمرها.

الأدوية: قد تشمل العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية وأدوية الصرع ومخففات الدم.

تشمل أعراض قلة الصفيحات ما يلي:

النزيف ، مثل النزيف من اللثة عند تنظيف الأسنان أو في البراز دورات الحيض الثقيلة كدمات

كيف يتم اختبار عدد الصفائح الدموية الخاصة بك

يتم تقييم تعداد الصفائح الدموية من خلال فحص دم يسمى تعداد الدم الكامل أو CBC. يشمل الاختبار تقييم حجم الخلايا وكذلك الرقم. يشار إلى حجم الصفائح الدموية باسم MPV ، أو متوسط ​​حجم الصفائح الدموية.

إذا كان MPV مرتفعًا ، فهذا يعني أن الصفائح الدموية أكبر من الطبيعي. يمكن العثور على MPV مرتفع في الحالات التالية:

مرض قلبي

صمامات القلب الاصطناعية

داء السكري

قلة الصفيحات (انخفاض الصفائح الدموية)

أمراض التكاثر النقوي

مرض الكبد

عدوى شديدة

يعني انخفاض MPV أن الصفائح الدموية أصغر من الطبيعي. يمكن العثور على MPV المنخفض بسبب: