شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر ارتفاع حرارة الطقس على صحة القلب؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأثر القلب بارتفاع درجات حرارة الطقس، وتزداد نبضاته، خاصة عند القيام بأى نشاط بسيط، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح لتقليل المضاعفات الصحية، وفقا لموقع " cleveland clinic".

يقوم القلب بمجهود كبير خلال فصل الصيف، وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة يعمل القلب على القيام بمجهود لإمداد الجسم بالتبريد الذى يرغب به، وتقليل فرص التعرض لأى مضاعفات صحية.

لأن ارتفاع حرارة الطقس تتسبب فى ارتفاع ضربات القلب، وزيادة تدفق الدم فى الشرايين، وتصبح الدورة الدموية سريعة، ويزداد التعرق وفقدان الجسم للعناصر الموجودة داخله، كما أن هذا الأمر يتسبب فى تعرض الجسم لانخفاض ضغط الدم، وزيادة فرص الهبوط والتعب والإغماء، والحل تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والصوديوم.

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح للحفاظ علي صحة القلب خلال فصل الصيف، وذلك عن طريق:

- قلل الحركة قدر المستطاع خلال سطوع الشمس في فصل الصيف، وذلك لتجنب التعرض لأي مضاعفات.

- أكثر من شرب الماء لترطيب الجسم والحد من الإصابة إصابته بالجفاف.

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة والحارة والخالية من التهوية الجيدة.

- اتباع نظام غذائي غني بالألياف، والعناصر الغذائية المهمة للجسم، كالبرتقال، واليوسفي، والخيار.