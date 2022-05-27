شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الصيف مرهقة أكثر من كونها ممتعة، أحيانًا تكون الحرارة والشمس الساطعة أكثر من اللازم لتحملها، من أهم الأشياء التي نحتاج إلى الاعتناء بها خلال هذه الأشهر هي بشرتنا، لا نريد أن نشعر بالأزعاج بسبب البشرة ذات السمرة المفرطة والمعرضة لحب الشباب خلال فصل الصيف، ويمكن أن يساعدنا الاختيار الصحيح لمنتجات العناية بالجمال في حل هذه المشكلات، وفى السطور القادمة سنوضح بعض النصائح لحماية البشرة في شهر الصيف، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

نصائح لحماية بشرتنا في الصيف:

1. في الصباح بعد تنظيف وجهك ، استخدمي مرطبًا مائيًا أو جل لمنع جفاف البشرة.

2. ثم ضعى واقيا من الشمس غير لامع أو جل أو واقي من الشمس واسع الطيف قائم على الماء، ولا تنسى إعادة وضعه كل ساعتين إذا كنت في الهواء الطلق.

3. بلسم الشفاه ضروري لأن الجفاف يؤدي إلى تشققها.

4. تجنبى المكياج الثقيل، عندما تتعرقين يمكن أن يسد المكياج المسام مسبباً حب الشباب.

5. استخدمى رذاذ الماء الحراري لمسح العرق.

6. لا تفرك الجلدى بلمس العرق دائما.

7. اشربى كمية كافية من الماء والسوائل الصافية.

8. ارتداء قبعة واسعة الحواف.

9. ارتداء النظارات الشمسية الداكنة أثناء الخروج في الهواء الطلق.

10. إن أمكن ، تجنبى الخروج من المنزل بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.