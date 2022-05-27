شعور الحرق في الفم.. ارتجاع المريء ليس دائمًا السبب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 3 دقائق

ان كنت تعاني من ارتجاع المريء، فهناك فرصة بأن يدخل حمض المعدة الى فمك. ووفق اللجنة الدولية لاضطرابات الامعاء، يعتبر تهيج الفم واللسان من ضمن الأعراض الأقل شيوعًا لارتجاع المريء.

اذًا، ان كنت تختبر احساس حرق على لسانك او في فمك، فإن ذلك غالبًا ليس بسبب ارتجاع المريء.

فقد بكون وراء هذا الاحساس أسباب اخرى، مثل متلازمة حرقان اللسان ويشار اليها بالانكليزية BMS.

فما هي ابرز الاعراض والعلاجات لهذه المتلازمة؟

متلازمة حرقان اللسان

تسبب هذه المتلازمة شعورًا بالاحتراق في الفم، وقد لا يكون له سبب واضح. وقد تصيب اللسان وسقف الحلق واللثة والشفتين.

ووفق الخبراء تصيب هذه المتلازمة ٢ بالمئة من الناس. وقد تحدث للنساء والرجال على السواء، غير ان النساء أكثر عرضة للاصابة به من الرجال.

أعراض المتلازمة

ان كنت مصابًا بمتلازمة حرقان اللسان،فلا بد انك تختبر:

-شعورًا بالاحتراق في الفم كذلك الذي تسببه الأطعمة او المشروبات الساخنة.

– فمًا جافًا.

-مذاقًا مرًا او حامضا او “معدنيًا” في الفم.

-صعوبةً في تذوق النكهات.



علاجات منزلية

ان كنت تختبر شعورًا بالاحتراق على اللسان او في الفم، فان الطبيب قد ينصحك بتجنب:

-الاطعمة الحارة والاسيدية

-مشروبات مثل عصير البرتقال، والبندورة، والقهوة

-المشروبات الروحية

-منتجات التبغ

منتجات تحتوي على النعناع والقرفة