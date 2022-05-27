بيروت - نادين محمد - من المعروف أن هناك أنواعاً من الخبز يحبذ تناولها أكثر من سواها خلال اتباع الحميات الغذائية، في حين أن أنواعاً أخرى ينهى عنها كالخبز الأبيض. عادة ما كنت أتناول خبز القمح الكامل أثناء الرجيم، ولكن بناء على نصيحة خبير التغذية ولفوائده العديدة استبدلته بخبز الشعير.



في الحقيقة، تجربتي مع خبز الشعير للتنحيف، تختلف عن خبز القمح، إذ إن خبز الشعير يحتوي على الألياف الغذائية بنسب أكبر من خبز القمح الكامل أو خبز الذرة، ما يمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، خاصة وأن الحمية التي اتبعتها تسمح لي بتناول نوع من الخبز خلال وجبة الفطور فقط، للسماح بحرقه طوال ساعات اليوم، ليس هذا فحسب، بل أنني لاحظت أنه عندما استبدلت خبز القمح بخبز الشعير، تضاءلت كمية الطعام التي عادة ما كنت أتناولها خلال وجبة الغذاء، وهذا ساهم إلى حدٍّ ما في إنقاص وزني.



إلى ذلك، يمتاز خبز الشعير بالعديد من الخصائص المفيدة لصحة الجسم، خاصة عند اتباع حمية غذائية صحية، فإضافة إلى الألياف، يعتبر مصدراً طبيعياً لأنواع عدة من الفيتامينات، كفيتامينA ، K وبعض الأنواع من مجموعة فيتامين B المركبة، كفيتامين B9 أو حمض الفوليك Folic Acid، B1 الثيامين Thiamine، B3 النياسين Niacin، السيلينيوم Selenium، كولين Choline، هذا إضافة إلى المعادن، كالحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الزنك، البروتين ...

يضاف إلى ما سبق، خبز الشعير قليل السعرات الحرارية، فشريحة واحدة منه تحتوي على 73 سعرة حرارية، بينما شريحة من خبز القمح تحتوي على 224 سعرة حرارية، لذا يعتبر الأفضل للتنحيف، هذا ناهيك عن نكهته اللذيذة التي تشبه المكسرات، لذا كان لا بد من التنبه إلى الكمية التي يجب أن تناولها منه لأنه أيضاً غني بالكربوهيدرات، ما يستدعي احتساب النسبة التي يحتويها مع معدلات الكربوهيدرات في بقية الأطعمة.

فوائد خبز الشعير للجسم



• خبز الشعير غني بالألياف غير القابلة للذوبان في الماء، ما يساعد في زيادة سرعة حركة الأمعاء، فيقلل من الإصابة بالإمساك، لذا يعتبر مصدراً مفيداً للتنحيف.

• يحمي من تكون الحصى المرارية.

• يساهم خبز الشعير في خفض مستوى الكوليسترول الضار لاحتوائه على بيتا جلوكان Beta-Glucans.

• يقي من الإصابة بسرطان القولون.

• المعادن التي يحتويها خبز الشعير تفيد صحة العظام.

لكن بالمقابل، يجب استشارة الطبيب قبل تناول خبز الشعير، لأنه يحتوي على الجلوتين Gluten، لذا يعتبر خياراً غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح وللذين يعجزون عن هضم الجلوتين، كما أن خبز الشعير يحتوي على نوع من الكربوهيدرات يدعى الفركتانز Fructans، وهو أحد الألياف المخمرة قد يسبب الغازات والانتفاخ للذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل في الهضم.

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