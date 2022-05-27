بيروت - نادين محمد - تعد تمارين كلوي تينغ للبطن حالياً من انواع الرياضات الشائعة في اوساط الاشخاص الذين يريدون ازالة الكرش. فهي تساعد مع مرور الوقت واذا تمت ممارستها مع اتباع نظام غذائي صحي على اذابة الدهون التي تتجمع في هذه المنطقة من الجسم. لكن ما يجب الانتباه اليه هو القيام بها بالطريقة الصحيحة من اجل الحصول على افضل نتيجة وعدم التعرض للاصابات.

طريقة تمارين كلوي تينغ للبطن



قبل التعرف على كيفية ممارسة تمارين كلوي تنيغ للبطن، لا بد من الاشارة الى ان اسمها يرتبط بمدربة استرالية تقدم عبر قناتها الخاصة في يوتيوب نصائح للنساء تساعدهن على القيام بالرياضة في المنزل. وتشير الى ان هذه التمارين تساعد على حرق الدهون الضارة وخصوصاً في منطقتي البطن والزنود.



التمرين 1



1 يجب اولاً الاستلقاء على الظهر مع ابقاء الجسم موازياً تماماً للارض.

2 يتم بعد هذا رفع القدمين الى اعلى وثني الركبتين.

3 ترفع الذراعان الى الخلف ويتم مدهما الى جانب الرأس.

4 يتم رفع الركبتين الى الاعلى والى الخلف مع الضغط. فهذا يساهم في شد عضلات البطن. ومن المفيد تكرار الحركة نفسها لمدة 50 ثانية.

التمرين 2



1 يعتبر هذا التمرين من تمارين كلوي للبطن المفيدة جداً والتي تساعد على الحصول على افضل نتيجة. وفي هذه الحالة يجب الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم.

2 يتم مد الذراعين على جانبي الجسم بشكل مواز له.

3 يجب بعد هذا رفع الجزء الاوسط من الجسم، اي الذي يشمل الارداف والبطن، الى اعلى.

4 يجب تحريك هذا الجزء الى اليمين ثم الى اليسار. ومن المفيد تكرار هذا التمرين لمدة دقيقة واحدة. فهو لا يساعد على شد عضلات البطن فقط، بل يساهم في اعادة تكشيل الارداف والمؤخرة ايضاً.

التمرين 3



1 يجب اولاً الاستلقاء على الارض بشكل مستقيم.

2 يجب ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى ومد الذراعين الى جانب الجسم.

3 يتم رفع القدمين مع الساقين الى اعلى ثم شدها في اتجاه البطن. والافضل رفع الذارعين مع الجزء الاعلى من الجسم الى الامام ايضاً.

4 ويمكنتوجيه اصابع اليدين في اتجاه القدمين مع الشد. لكن من المفيد توجيه اليد اليمنى نحو القدم اليسرى واليد اليسرى نحو القدم اليمنى. ومن المهم تكرار التمرين لمدة 40 الى 50 ثانية.



التمرين 4



تطلق على هذا التمرين تسمية السحق المعاكس. وهو من ابرز تمارين كلوي تنيغ للبطن واكثرها فائدة. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يتم الاستلقاء على الارض.

2 يجب رفع الركبتين واسفل الجسم الى اعلى من دون رفع الظهر.

3 يجب وضع اليدين خلف الرأس او الاصابع على الجبين.

4 بعد هذا يجب رفع الرأس مع الكوعين وشد الركبتين الى الخلف. ويقوم هذا التمرين على محاولة ملامسة الركبة اليسرى بالكوع الايمن والركبة اليمنى بالكوع الايسر.

ويمكن ممارسة هذا التمرين ايضاً مع ثني الركبتين. وفي هذه الحالة يجب الاستلقاء على الظهر وثني الركبتين. وبعد هذا يجب مد الذراعين الى الامام ورفع الجزء الاعلى من الجسم في اتجاه الركبتين والحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان ثم تكرار التمرين لمدة 50 ثانية او اكثر.



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