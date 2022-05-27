شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء ابتعد عنها إذا كنت تتناول أدوية.. تجنب التدخين ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما نتناول الأدوية عن طريق الفم ، فإننا نتعرض مباشرة للأطعمة والمشروبات الأخرى التي قد نكون قد تناولناها، فعندما يتم خلط الأدوية مع هذه الأطعمة، فإن العناصر الموجودة في كليهما قد تتسبب في إبطال تأثير الدواء، وقد تتفاعل هذه الأطعمة سلبًا مع الدواء مسببة آثارًا ضارة على الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الأشياء التي يجب تجنبها أثناء تناول الدواء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأشياء التي لا يجب أن تتناولها أثناء تناولك لبعض الأدوية:

التدخين:

يتسبب التدخين في أضرار لا رجعة فيها للرئتين وأجزاء أخرى من الجسم، قد يجعلك التدخين عرضة للإصابة بالأمراض وتطورها لأنه يضر بقدرات جهاز المناعة لديك ، قد يعيق التدخين امتصاص الدواء الذي تتناوله وتوزيعه وتأثيراته، في حالة المدخنين المتكررين ، قد يصف الطبيب جرعة أعلى من الدواء للتأكد من أنها تعمل على الجسم.

منتجات الألبان:

قد تؤثر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن المعتق وما إلى ذلك على فعالية بعض المضادات الحيوية كما تعلم ، فإن معظم منتجات الألبان غنية بالبروبيوتيك، بقدر ما تكون هذه البروبيوتيك مفيدة لصحتنا العامة ، فإنها قد تتعارض مع وظائف المضادات الحيوية، قد تقلل منتجات الألبان من امتصاص المضادات الحيوية ، وبالتالي تلغي تناولها.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

على الرغم من أن الموز والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي مواد مغذية للغاية ومفيدة للجسم ، إلا أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية التي تتناولها، لا يمكن تجنب هذه الأطعمة إلا ببعض الأدوية، قد تساعد الأدوية التي يتم تناولها لخفض ضغط الدم ، الجسم على الاحتفاظ بمزيد من البوتاسيوم أكثر مما يتطلبه، فائض أي شيء في الجسم ضار ، وقد يسبب البوتاسيوم الزائد مشاكل في إيقاع القلب أو تدفق الدم بعض الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم التي يجب تجنبها هي البطاطس ، المشروم ، والحلويات ، والبطاطا.

الخضار الصليبية:

قد تعيق الخضروات الصليبية أو المعروفة أيضًا بالخضراوات الورقية الخضراء امتصاص وفعالية بعض الأدوية، تعد الخضروات الصليبية مثل اللفت والبروكلي وما إلى ذلك مصدرًا رائعًا لفيتامين ك ، على الرغم من أن فيتامين ك ضروري للجسم، يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي لفيتامين K إلى إعاقة تأثيرات الأدوية التي تقلل مخاطر النزيف أو جلطات الدم أو الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالدم، يمكن أن يزيد استهلاك فيتامين ك من فرص الإصابة بهذه الاضطرابات.