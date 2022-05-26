شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ يعيق النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تؤثر سلبًا على النوم، وتزيد من فرص الإصابة بالأرق، وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة One Earth ، إلى أنه بحلول عام 2099 ، قد تؤدي درجات الحرارة دون المستوى الأمثل إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة وفقا لموقع " medicalxpress" أن تأثير درجة الحرارة على فقدان النوم أكبر بشكل كبير لدى كبار السن والإناث.

قال المؤلف الأول كيلتون مينور من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك": تشير نتائجنا إلى أن تدهور جودة النوم بسبب درجات الحرارة الأكثر دفئًا".

وأضاف ماينور: "من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياسة المناخ للمضي قدمًا، نحتاج إلى حساب أفضل للطيف الكامل للتأثيرات المناخية المستقبلية التي تمتد من خيارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المجتمعية اليوم".

من المعروف منذ فترة طويلة أن الأيام الحارة تزيد الوفيات والاستشفاء وتؤدي إلى تدهور الأداء البشري، ومع ذلك لم يتم فهم الآليات البيولوجية والسلوكية الكامنة وراء هذه الآثار جيدًا.

توفر الدراسة أول دليل على أن درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المتوسط ​​أدت إلى تآكل نوم الإنسان، "بشكل أساسي عن طريق تأخير نوم الناس والتقدم عندما يستيقظون أثناء الطقس الحار"، كما قال مينور.

بالنسبة للدراسة، استخدم الفريق بيانات النوم التي تم جمعها من 7 ملايين سجل نوم ليلي من أكثر من 47000 بالغ يرتدون أساور معصم تعتمد على مقياس التسارع لتتبع النوم، عبر 68 دولة عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

اقترحت الدراسة أنه في الليالي الحارة جدًا (أكثر من 30 درجة مئوية) ، ينخفض ​​النوم بمعدل يزيد قليلاً عن 14 دقيقة، وتزداد أيضًا احتمالية الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجد الفريق أنه في ظل الروتين الطبيعي، يبدو الناس أفضل بكثير في التكيف مع درجات الحرارة الخارجية الباردة مقارنة بالظروف الأكثر سخونة.

قال مينور: "عبر المواسم، والتركيبة السكانية ، والسياقات المناخية المختلفة ، تؤدي درجات الحرارة الخارجية الأكثر دفئًا إلى تآكل ساعات النوم باستمرار ، مع زيادة مقدار فقدان النوم تدريجياً مع ارتفاع درجات الحرارة".