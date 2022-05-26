شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا الطماطم..نصائح لعدم انتشار عدوى الفيروس بين الأطفال أبرزها التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام هندية أنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذى يشهد انتشارا فى بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، ما أثاراهتمام السلطات الصحية.

وأضافت الصحف الهندية أن فيروس أنفلونزا الطماطم يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، قد ظهر بداية الشهر الجارى فى بعض الولايات الجنوبية بالهند ومنها "كيرالا".

ووفقا لمواقع "indianexpress" و"dnaindia" و"healthlibrary" سنتعرف على أفضل وأهم وأبرز النصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بأنفلونزا الطماطم، ومنها:

-الحفاظ على نظافة المنزل وتطهيره بشكل دائم لتجنب انتقال العدوي.

-لا تدع طفلك يحك البثور.

-حافظ على رطوبة طفلك بجعله يشرب الماء بكثرة.

-استخدم الماء الدافئ لاستحمام الطفل.

-تجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب .

-يجب تعقيم الملابس والأواني والأشياء الأخرى التي يستخدمها الطفل المصاب لمنع انتشار الأنفلونزا.

وأشارت التقارير، أن أنفلونزا الطماطم مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم علي الجلد، وتؤثر بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد ، والجفاف لدى الأطفال، و بشكل عام ، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم.

وقدموا العديد من الأعراض المرتبطة بأنفلونزا الطماطم ، والتي يجب التعرف عليها للتحقيق من الإصابة، و تشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

-ظهوربثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

- طفح جلدي.

- تهيج الجلد.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- جفاف الجسم.

- آلام الجسم.

- تورم المفاصل.

- غثيان.

- تقيؤ.

- مغص.

- سعال.

- عطس.

- سيلان الأنف.