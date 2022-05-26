حمية للتخلص من السموم

بيروت - نادين محمد - تعتبر حمية التخلص من السموم خيارًا شائعًا جدًا لتخسيس الوزن حيث تساعد على التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم ، مما يقلل التورم. يختار العديد من الأشخاص التخلص من السموم بعد فترة من استخدام الأدوية لفترات طويلة ، أو بعد فترة من الإفراط في تناول الطعام (مثل بعد الإجازات أو في نهاية العام).

يجب تقسيم النظام الغذائي للتخلص من السموم إلى 3 مراحل. ينصب التركيز الرئيسي لنظام التخلص من السموم على زيادة تناولكِ للأطعمة العضوية وقليلة الدسم ، وتجنب المنتجات المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر والغلوتين ومنتجات الألبان والإضافات الكيميائية.

أثناء التخلص من السموم ، يجب زيادة تناول الفواكه والخضروات والبقوليات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن. هذا سيساعد في تقوية جهاز المناعة، وتشمل الفوائد الأخرى تحسين جودة النوم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والسمنة ومرض السكري.

ِهناك القليل من الدراسات التي تثبت أن نظام التخلص من السموم يمكن أن يوفر لك فوائد صحية. لذلك ، إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن ، فيجب أن تستشيري اختصاصي تغذية للتقييم ولتحديد احتياجاتك الغذائية ووضع خطة مخصصة.

كيفية التخلص من السموم

المرحلة الأولى: مرحلة الدعم

تستمر المرحلة الأولى من 7 إلى 14 يومًا وتتكون من التخلص من جميع الأطعمة السامة للجسم ، مثل الأطعمة التي تحتوي على مبيدات حشرية أو إضافات كيميائية. يمكن أن تساعد هذه الخطوة في التخلص من السموم من الجسم وتقوية جهاز المناعة.

خلال هذه المرحلة ، يجب إعطاء الأولوية للبروتينات الخالية من الدهون ، مثل الكستناء والفواكه والخضروات والأطعمة الوظيفية مثل بذور الكتان وبذور الكتان.

تشمل الأطعمة التي يجب أن تحدد أولوياتها خلال هذه المرحلة ما يلي:

الفواكه الطازجة والعضوية وخاصة التوت والبرتقال واليوسفي والليمون والمانجو والموز.

الخضار الطازجة والعضوية مثل البروكلي والقرنبيط واليقطين والجرجير والملفوف والطماطم.

الحبوب الخالية من الغلوتين ، مثل قطيفة وأرز القمح الكامل والحنطة السوداء والكينوا

البقوليات العضوية مثل الفول وفول الصويا والحمص والعدس والبازلاء

البروتين الخالي من الدهون ، مثل السمك اوالدجاج والبيض



الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند والأفوكادو وجوز الهند والجوز والمكسرات وبذور الكتان وبذور السمسم وبذور الشيا وبذور اليقطين. .

المرحلة الثانية: مرحلة الحماية

يمكن أن تستمر المرحلة الثانية من حمية الديتوكس من 7 إلى 14 يومًا وتتميز بإزالة السموم المتراكمة من البول والبراز. يجب تناول الأطعمة التي تحمي وتنشط الكبد ، مثل الثوم والشاي الأسود والشاي الأخضر ومسحوق الكاكاو وبراعم بروكسل والبصل.

مثال على خطة وجبات للمرحلة الثانية

خطة الوجبات هذه هي مثال لما يمكنك تناوله لمدة 3 أيام خلال المرحلة الثانية من نظام التخلص من السموم:



إفطار

200 مل من حليب الشوفان مع 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو * 1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا + 1 أومليت مجهز من 2 بيضة وطماطم وأوريجانو

أو

200 جرام من زبادي الصويا مع 1 ملعقة صغيرة من بذور اليقطين وملعقة صغيرة من القرفة + 2 برقوق طازج

كوب من شاي البابونج غير المحلى أو كوب من عصير الفراولة بدون سكر + عجة بيضة واحدة بالجبن

وجبة خفيفة الصباح

1 كوب شاي أخضر بالليمون والزنجبيل + 10 حبات مكسرات

1 كوب عصير أخضر محضر من الزنجبيل والملفوف والليمون وماء جوز الهند + 3 مكسرات

1 كوب شاي أسود بالليمون والزنجبيل + 3 حبات جوز

غداء وعشاء

شوربة خضار (سبانخ ، كراث ، بصل ، جزر ، طماطم ، ملفوف ، حمص) + حصة عنب

2 باذنجان محشي بالتوفو والطماطم + 3 ملاعق كبيرة كينوا + براعم بروكسل سوتيه وجزر وباذنجان + 1 رمان

1 فيليه سمك مشوي + 2 ملاعق كبيرة أرز من القمح الكامل + بصل ، ثوم ، جزر ، بروكلي ، قرنبيط مخبوز بالفرن بزيت الزيتون ، الكركم ، إكليل الجبل والفلفل + 1 تفاحة للحلوى

وجبة خفيفه

1 كوب من عصير الأناناس مع النعناع و 1 ملعقة صغيرة من العسل

المرحلة الثالثة: مرحلة التثبيت

خلال المرحلة الأخيرة ، من المهم العودة إلى الطعام الذي استبعدتيه خلال نظام التخلص من السموم. يجب عليك العودة إلى نظام غذائي متوازن.

يجب أن تعود الأطعمة المحتوية على اللاكتوز (مثل الحليب والجبن والزبادي) والغلوتين (مثل الخبز والمعكرونة) إلى النظام الغذائي تدريجيًا حتى يعتاد الجسم على هذه الأطعمة مرة أخرى.

تشمل الأطعمة التي يجب تناولها:

الفواكه الطازجة والعضوية مثل العنب والموز والفواكه والخوخ والليمون والكرز

الخضار الطازجة والعضوية مثل السبانخ والبصل والثوم والكراث والسبانخ والجزر وبراعم البرسيم والملفوف والكرنب والبروكلي والخيار والخس والفلفل والطماطم

الحبوب الكاملة ، مثل خبز القمح الكامل وأرز القمح الكامل ومعكرونة القمح الكامل والكينوا



البقوليات مثل الفول وفول الصويا والحمص والعدس والبازلاء

البروتين الخالي من الدهون ، مثل اللحم البقري والسمك الأبيض ودجاج الديك الرومي والبيض

الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند والزبدة والجوز والكاجو والمكسرات وبذور الكتان وبذور السمسم وبذور الشيا وبذور اليقطين

منتجات الألبان ، مثل الحليب الخالي من الدسم والزبادي اليوناني غير المحلى والجبن الطازج

الأعشاب والتوابل مثل الكركم وبذور الخردل والكاكاو والقرفة والزنجبيل والفلفل وإكليل الجبل والزعتر والنعناع

المشروبات الطبيعية ، مثل الشاي الأخضر ، والشاي الأسود ، وماتشا ، والمياه المفلترة ، وماء جوز الهند ، وعصائر الفاكهة



بعد حمية التخلص من السموم ، يمكنك الحفاظ على وزنكِ ومنع الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري من خلال الالتزام بنظام غذائي متوازن. يجب أن تستمري في تجنب تناول الأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالسكر والدهون والدقيق المكرر واللحوم المدخنة والآيس كريم والبيتزا والأطعمة المعلبة والزيوت النباتية المكررة والأطعمة المقلية.

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