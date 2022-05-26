مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم 

بيروت - نادين محمد - هل هناك وجود لمشروب يخسس 2 كيلو في اليوم؟

الإجابة باختصار، لا ! ما من مشروب أو نظام غذائي يمكن أن ينقص الوزن بهذا المعدل كما يُزعم على مواقع الإنترنت، فالنسبة المتعارف عليها والتي يجمع عليها الأطباء وخبراء التغذية، ووفق دراسات سريرية، 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع يمكن للجسم خسارتها بصورة تدريجية من خلال اتباع نظام غذائي معين وممارسة النشاط البدني بانتظام.

لذا لا تصدقي سيدتي أنه بإمكانك تخسيس وزنك 2 كيلو أو حتى كيلوغرام واحد في يوم أو حتى في أسبوع، فالأمر يحتاج إلى نظام غذائي ونشاط بدني يتم الالتزام بهما للحصول على وزن يرضيك. أما بالنسبة للمشروبات، من البديهي بعد ما تم ذكره في المقدمة ألا يوجد مشروب يقوم بهذه المعجزة، بل هناك أنواع من المشروبات تساعد على التخسيس، إذا ما تم إرفاقها بحمية غذائية و بعض التمارين الرياضية، فهي عامل مساعد لا أكثر!





مشروب القرفة والعسل لتخسيس الوزن



تحتوي القرفة على مركب يعرف بألدهيد القرفة Cinnamaldehyd، بينت الدراسات المخبرية أنه يحفز عملية الأيض في الخلايا الدهنية في أنسجة الجسم، أي أنه قد يساهم في التخسيس.

المكونات

• ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• ملعقة من العسل.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء والقرفة على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار، يصفى، ثم يحلى بالعسل.

• يتم تناول كوب منه مرتين في اليوم صباحاً على الريق وآخر مساء قبل الخلود إلى النوم.

مشروب الزنجبيل لتخسيس الوزن



تناول الزنجبيل يساعد على فقدان 20 % من الدهون، وبالتالي يساعد في التخسيس. أيضاً، الزنجبيل يضفي شعوراً بالشبع لاحتوائه على نسب عالية من الألياف، ما يعزز من عمل وإفراز الإنزيمات الهاضمة، كما يعزز من عملية الأيض.

المكونات

• ليتر من الماء.

• كمية مناسبة من الزنجبيل الطازج.

• عصير ليمونة.

الطريقة

• يوضع الزنجبيل الطازج مع الماء على النار حتى الغليان.

• يترك مشروب الزنجبيل حتى يختمر ويصبح فاتراً.

• يضاف عصير الليمون الطازج حسب الرغبة، ثم يتم تناول كوب منه 3 مرات في اليوم.



مشروب الشاي الأخضر والقرفة للتخسيس



إلى فوائد القرفة التي أتينا على ذكرها سابقاً، الشاي الأخضر يحتوي على مادتي الكافيين Caffeine والكاتيشين Catechins التي يطلق عليها أيضاً كاتيكول Catechol، وهما مادتان تضاعفان من معدل الأيض وتساعدان على حرق 75 - 100 سعرة حرارية إضافية يومياً.

المكونات

• ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

• 3 ملاعق من الشاي الأخضر.

• ملعقتان إلى 3 ملاعق من مسحوق الكمون.

• شرائح 3 حبات من الليمون.

• ليتر من الماء المغلي.

• ملعقة كبيرة من عسل النحل.

الطريقة

• توضع جميع المكونات في الماء المغلي.

• يغطى الوعاء لمدة ربع ساعة.

• يصفى الماء ويحفظ في البراد.

• يتم تناول كوب من هذا المشروب قبل كل وجبة رئيسية وقبل الخلود إلى النوم.



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