8 أسباب شائعة لشعوركِ المستمر بالخمول

بيروت - نادين محمد - هل الخمول والتعب يسيطر على حياتكِ؟ هل تشعرين بالإرهاق واستنزاف قوتكِ؟ من الطبيعي أن تظهر هذه الأعراض في بعض الأحيان.

إليكِ 8 أسباب شائعة

1- الحساسية

يؤدي التهاب الأنف التحسسي وحمى القش إلى الشعور بالإرهاق، مع حكة وسيلان الأنف والصداع واحتقان الأنف.

أظهرت الأبحاث الحديثة أيضاً أن الحساسية الغذائية يمكن أن تسبب شعوراً بالخمول المستمر. إذا كنتِ تشعرين بالنعاس الإضافي بعد تناول أي طعام معين؛ فقد يكون ذلك بسبب عدم تحملكِ له. يرجى التحدث إلى طبيبكِ الذي قد يقوم باختبار الحساسية؛ لاستبعاد السبب.

2- فقر الدم

فقر الدم هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء في نظامك. قد يكون هذا النقص ناتجاً عن عدد من الأسباب؛ مثل فقدان الدم، أو قلة إنتاج خلايا الدم الحمراء، أو البواسير، أو القرحة، أو مرض السكري، أو أمراض الكلى، أو السرطان.

في بعض الأحيان يمكن أن تسبب بعض الأدوية ونقص الحديد فقر الدم.

3- فيبروميالغيا

تسبب هذه الحالة التعب المزمن وآلام العضلات والعظام. وتسبب لكِ الشعور بالإرهاق الشديد، حيث لا توفر لك راحة حتى وقت النوم.

إذا كنتِ تعانين من هذه الحالة؛ فقد تشعرين بالضعف، وأنكِ لا تستطيعين التركيز على أي شيء.

يؤثر هذا التعب المستمر عليكِ في أثناء النهار على جميع جوانب حياتك، ويقلل من مقدار التمارين أو النشاط الذي يمكنكِ القيام به في يومك.

4- مرض القلب

إذا وجدتِ نفسك مرهقة بعد نشاط روتيني أو نشاط كان من السهل بالنسبة لكِ، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة قلبية كامنة. أخبري طبيبك إذا كنتِ تخشين أن يكون هذا هو السبب.

5- التهاب المفصل الروماتويدي

تسبب هذه الحالة تيبس الصباح وآلام والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى التعب.

6- توقف التنفس في أثناء النوم

يمكن أن يكون انقطاع النفس الانسدادي النومي هو سبب معاناتك من الإرهاق والتعب غير الطبيعي. عندما تكون لديكِ هذه الحالة، يمنعك انخفاض مستويات الأكسجين في الدم من الحصول على ما يكفي من الهواء. وهذا يؤدي إلى الشخير واضطراب النوم والإرهاق الشديد والنعاس في أثناء النهار.

7- داء السكري من النوع 2

أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، يكون لديهم شعور بالتعب المزمن، إلى جانب أعراض أخرى؛ مثل: العطش الشديد، وكثرة التبول.

8- خمول الغدة الدرقية

إذا كنتِ تعانين من خمول في الغدة الدرقية، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويجعلك تشعرين بالخمول والتعب طوال الوقت.

سيؤكد فحص الدم T3 وT4 التشخيص. تشمل الأعراض الأخرى: الاكتئاب، وعدم تحمل البرد، وزيادة الوزن.

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