شكرا لقرائتكم خبر عن أخطار مساحيق البروتين.. من السكريات والسعرات الحرارية إلى السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار بعض الأشخاص في عالم اللياقة البدنية استخدام البروتين بشكل كبير، فمن المعروف أن البروتين ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها وقوة العظام والعديد من وظائف الجسم. لكن يحذر تقرير من جامعة هارفارد هيلث، أنه يمكن أن ينطوى مسحوق بروتين الشوكولاتة أو الفانيليا على مخاطر صحية، وفقا لأطباء التغذية فإنهم لا يوصون باستخدام مساحيق البروتين إلا في حالات قليلة، وفقط تحت الإشراف الطبى.

لماذا نحتاج إلى إمدادات مستمرة من البروتينات طعامنا؟

وفقا لموقع " Harvard Health" لا يستطيع البشر تخزين البروتين - فهذه هي الطريقة التي صُمم بها الجسم، لا يمتلك جسم الإنسان خلايا متخصصة لتخزين البروتين بكفاءة ، مثل الدهون والكربوهيدرات، لهذا السبب ، فإن تناول البروتين بانتظام له أهمية قصوى.

ما هي مساحيق البروتين؟

مساحيق البروتين هي أشكال مسحوقية من البروتين تأتي من النباتات (فول الصويا أو البازلاء أو الأرز أو البطاطس أو القنب) أو البيض أو الحليب (الكازين أو بروتين مصل اللبن)، يدخل عدد من الأشياء في تصنيع مسحوق البروتين المعبأ الذي تشتريه، فيمكن أن تكون هناك سكريات مضافة ونكهات صناعية ومكثفات وفيتامينات ومعادن.

ما هي مخاطر استخدام مساحيق البروتين؟

لا يمكن للمرء أن يتأكد أبدًا من أن المحتويات المذكورة على الغلاف تتطابق مع المحتويات الحقيقية بالداخل، لأن الأحماض الأمينية في البروتين تدعم إصلاح الأنسجة ونموها، وقد يعتقد بعض الناس أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يؤدي إلى عضلات أكبر، ولكن لا يستطيع البروتين وحده بناء العضلات، فيتم تحديد احتياجات البروتين حسب حجمك ومستوى نشاطك.

1. مشاكل فى الجهاز الهضمي:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية من منتجات الألبان أو صعوبة في هضم اللاكتوز (سكر الحليب) أن يشعروا بعدم الراحة في الجهاز الهضمي إذا استخدموا مسحوق بروتين من الحليب.

2. يحتوى على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية المضافة:

تحتوي بعض مساحيق البروتين على القليل من السكر المضاف، والبعض الآخر يحتوي على الكثير (قد يصل إلى 23 جرامًا لكل مكيال)، تنتهي بعض مساحيق البروتين بتحويل كوب من الحليب إلى مشروب يحتوي على أكثر من 1200 سعرة حرارية.

3. الحمل الزائد على الكلى والكبد:

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين أيضًا إلى التخلص من توازن النيتروجين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة تركيز الأحماض الأمينية في البول وزيادة الضغط على الكلى والكبد.

4. رائحة الجسم الكريهة:

عندما يعالج جسمك البروتين، يتم إنتاج الأمونيا كمنتج ثانوي، إذا كنت تتناول الكثير من البروتين، فلن يتمكن الجسم من التخلص من هذه الأمونيا بالوسائل العادية، وقد يبدأ عرقك برائحة مثل الأمونيا.

5. خطر المواد الكيميائية السامة:

تستشهد هارفارد هيلث بالمخاطر التي تتجاوز ارتفاع مستويات السكر، فقد أظهر بحثهم أن العديد من مساحيق البروتين تحتوي على معادن ثقيلة (الرصاص ، والزرنيخ ، والكادميوم ، والزئبق) ، و bisphenol-A (BPA ، الذي يستخدم في صناعة البلاستيك) ، ومبيدات الآفات ، أو ملوثات أخرى مرتبطة بالسرطان والحالات الصحية الأخرى.

ماذا يمكنك ان تحصل بدلا من مساحيق البروتين؟

توصي هارفارد هيلث أنه يمكنك استهلاك المكسرات والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم (الزبادي والحليب والجبن) والبقوليات (الفول والعدس) والأسماك والدواجن والبيض واللحوم الخالية من الدهون.