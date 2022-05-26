شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفاكهة يوميًا تخفض ضغط الدم وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هي حالة صحية مزمنة قد تسبب مشاكل صحية في النهاية، مثل أمراض القلب، وهناك فاكهة واحدة يمكن أن تقلل بشكل فعال من مستويات ضغط الدم لدى الشخص وليس ذلك فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوشيكة، وهى التوت البرى.

فاكهة العنب البرى يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع

وفقا لموقع " thehealthsite"، ثبت أن تناول التوت البري ذات اللون الأزرق مفيدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء بعد انقطاع الطمث اللائي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا للباحثين ، فإن استهلاك 22 جرامًا من مسحوق التوت البري المجفف بالتجميد (ما يعادل حوالي كوب واحد من العنب البري الطازج) ، ممزوجًا بالماء ، يؤخذ يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يحسن وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ويمكن أن تساعد الشخص في خفض ضغط الدم المرتفع .

قالت سارة أرداني جونسون ، من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، "لقد وجدنا تحسنًا في وظيفة البطانة وهو أمر مهم لصحة الإنسان ، حيث يرتبط الخلل البطاني بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين

ما هو الاكسدة؟ هو عدم التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم ويمكن أن يتلف الخلايا والأنسجة، مما يعزز ضعف بطانة الأوعية الدموية وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية، ذكر الخبراء أيضًا أن العنب البري غني بالبوليفينول يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي.