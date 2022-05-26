شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من أعراض الزوائد الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السلائل الأنفية تشير إلى النمو الذي يحدث في بطانة الممر الأنفي أو الجيوب الأنفية، غالبًا ما تحدث هذه بسبب العدوى والحساسية واضطرابات المناعة والربو وبعض الاضطرابات الأخرى، على الرغم من أن السلائل الأنفية الصغيرة لا تظهر العديد من الأعراض، إلا أن الزوائد اللحمية الكبيرة قد تؤدي إلى مشاكل في التنفس ، ونقص في القدرة على الشم، وسيلان الأنف ، والتعرض للعدوى وإلى جانب الأدوية والعلاج المتخصص ، قد تساعد بعض نصائح الرعاية الذاتية في تقليل أعراض الزوائد الأنفية، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

بعض النصائح التي يسهل القيام بها لتحسين الزوائد الأنفية: جرب غسول الأنف:

ثبت أن غسول الأنف فعال في إزالة انسداد الجيوب الأنفية، أنها تساعد في شطف النمو مع مسببات الحساسية الأخرى التي قد تجعل الزوائد الأنفية أسوأ ، يتطلب منك صب الماء المالح في أحد فتحتي أنفك والسماح له بالإفراغ من خلال الآخر.

جرب المرطب:

قد يكون انخفاض الرطوبة سببًا آخر للزوائد الأنفية والتهيج المستمر، يمكن أن تؤدي الرطوبة المنخفضة إلى حدوث السلائل الأنفية بل وتسبب السعال لدى بعض الأشخاص، يمكن أن يساعدك استخدام المرطب حيثما أمكنك على زيادة تدفق المخاط في الجيوب الأنفية وتجنب الانسدادات.

التبخير:

التبخير طريقة رائعة أخرى لتنظيف الجيوب الأنفية، يمكن أن يساعد استنشاق البخار الساخن في إزالة الانسداد وتحسين تدفق الهواء عبر أنفك، قد يساعدك على تقليل أي تهيج قد تشعر به من جميع أعراض ، يُنصح بتجربة البخار لمدة 5 مجموعات على الأقل وبضع دقائق لكل مرة ، مرتين يوميًا.

تناول الطعام الحار:

يسبب تناول الطعام الحار وظائف وردود فعل مختلفة في الجسم، أحد ردود الفعل هذه هو سيلان الأنف، يمكن أن يؤدي الطعام الحار إلى سيلان الأنف مع مزيد من المساعدة على تنظيف الانسدادات المتكونة بالداخل، يعتبر مسحوق الفلفل الحار أو الفلفل الحار في الأطعمة الساخنة حلاً رائعًا.

أضف الكركم إلى نظامك الغذائي:

إن إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي مفيد للغاية لجسمك ولسلائل الأنف، الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يوفر راحة مؤقتة من أعراض ، يعتبر الكركم بهارًا شائعًا في معظم مطابخ دول العالم ويمكن إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة.