شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فقدان حاسة الشم.. منها التعرض للمبيدات الحشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا فقدتَ حاسة الشَّم، فستفقد أكثر من مجموعة متنوعة من الروائح. من دون وجود حاسة شم جيدة، قد تشعر أن الأكل بلا طعم ويُصبح من الصعب التمييز بين أنواع الطعام المختلفة. قد يكون فقدان حاسة الشم جزئيًّا (نقص الشم) أو كليًّا (خُشام)، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا، حسب السبب، حسبما ذكر موقع mayoclinic

حتى الفقدان الجزئي لحاسة الشم قد يتسبب في فقدان الاهتمام بالطعام، وهو ما قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى فقدان الوزن أو سوء التغذية أو حتى الاكتئاب. يُضيف بعض الأشخاص المزيد من الملح إلى الأكل الذي ليس له طعم، مما قد يُسبب مشكلة إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكُلى.

إن حاسة الشم لديك مهمة أيضًا لتحذيرك من مخاطر محتملة مثل الدخان أو الطعام الفاسد، ويعدُّ انسداد الأنف نتيجة الإصابة بنزلات البرد سببًا شائعًا لفقدان حاسة الشم جزئيًّا بشكل مؤقت. كما أن انسداد الممرات الأنفية الناتج عن سليلة أو كسر في الأنف يعدُّ سببًا شائعًا أيضًا. التقدم الطبيعي في السن يمكن أن يُسبب فقدان حاسة الشم أيضًا، خاصة بعد سن الستين.

ويمكن ان تتلف او تتدهور الأعصاب المؤدية إلى منطقة الدماغ التي تكشف عن الروائح بسبب التعرض للمواد الكيميائية في بعض المبيدات الحشرية أو المذيبات بالإضافة الى :

التقدم في السن

مرض الزهايمر

تمدد الأوعية الدموية الدماغي (نتوء في أحد شرايين الدماغ)

جراحة الدماغ

ورم الدماغ

داء السكري

داء هنتنغتون

متلازمة كالمان (حالة وراثية نادرة)

متلازمة كلينفلتر (حالة نادرة يمتلك فيها الذكور كروموسوم زائد في أغلب خلاياهم)

هواس كورساكوف (اضطراب في الدماغ سببه نقص الثيامين)

سوء التغذية

الأدوية (على سبيل المثال، بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، والمضادات الحيوية ومضادات الهيستامين)

التصلب المتعدد

مرض باجيت الذي يصيب العظام (هو مرض يؤثر على عظامك بما في ذلك عظام الوجه أحياناً)

مرض باركنسون

نيمان-بيك (مرض بيك وهو شكل من أشكال الخرَّف)

العلاج الإشعاعي

عملية تجميل الأنف

انفصام في الشخصية

متلازمة شوغرن (مرض التهابي يُسبب جفاف الفم والعينين بشكل عام)

إصابات الدماغ الرضحية

قصور الزنك

المرذاذ الانفي الذي يحتوي على الزنك (تم سحبه من السوق في 2009)