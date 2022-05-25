أبرز تصميمات فساتين الزفاف القصيرة موضة 2022.. اختارى اللى يناسبك

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

يبدو أن زمن فساتين الزفاف الطويلة ولى وأصبحت الفساتين القصيرة هى المسيطرة خلال هذا العام، ولعل أحدث عروس ارتدت هذا النوع من التصميم مصممة الأزياء كورتنى كارداشيان عند زواجها من ترافيس باركر، حيث ارتدت فستانا قصيرا، من قماش الدانتيل والساتان، ولهذا نستعرض أبرز تصميمات فساتين الزفاف القصيرة المسيطرة خلال هذا العام، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



أبرز تصميمات فساتين الزفاف القصيرة

فستان من الدانتيل

يوجد فستان زفاف قصير بكشكشة عند منطقة الذيل، ومصنوع من قماش الدانتيل، وبنصف أكمام مكشكشة، مما يضيف للعروس إطلالة رقيقة وأنثوية.

فستان من الدانتيل

فستان قصير برقبة مربعة

يوجد فستان زفاف آخر مصمم برقبة مربعة، وبأكمام سادة بدون زخرفة، للنساء اللواتى يفضل التصميمات البسيطة الراقية.

فستان برقبة مربعة

فستان بكتف مكشوف

ويوجد فستان زفاف قصير بكتف مكشوف ظهر وفتحة عند الظهر، وبوردة عند منطقة الصدر، ما يساعد العروس فى الحصول على إطلالة أنثوية راقية.

فستان بدون أكمام

فستان بذيل

ويوجد فستان زفاف قصير من الدانتيل مصمم بذيل من الخلف، وبدون أكمام ما يساعد العروس فى الحصول على إطلالة راقية أنثوية تجعلها مميزة بين الحضور، وهذا التصميم يناسب النساء اللاتى يفضلن التصميمات المميزة والمختلفة.

فستان بذيل

فستان من الجلد الصناعى

ويوجد فستان زفاف آخر مصنوع من الجلد الصناعى، ومصمم بفيونكة عند منطقة الصدر، ما يجعل العروس تحصل على إطلالة أنثوية مميزة، وهذا التصميم يناسب النساء اللواتى يفضلن التصميمات الناعمة الرقيقة غير مكلفة.