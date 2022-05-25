عشان كل يوم بحال .. دليلك للتعامل مع أنثى برج الجوزاء سواء خطيبتك أو زوجتك

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

تتميز أنثى برج الجوزاء بتقلبها المزاجى باستمرار، حيث يحكم برج الجوزاء كوكب عطارد، كما تتميز هذه المرأة بحبها الشديد للعمل، لكن أحياناً تعتقد أنك قد أدركت ما يدور في ذهنها، وأحياناً أخرى تجد نفسك أمام امرأة عبارة عن لغز صعب حله، لذلك يجد البعض صعوبة في التعامل معها، لهذا يستعرض "اليوم السابع "، طرق التعامل مع تقلبات أنثى برج الجوزاء وفقاً لما ذكره موقع " ask-oracle" كما يلي:



طبيعة ديناميكية وقابلة للتكيف:

تتميز امرأة برج الجوزاء بأنها من الشخصيات الاجتماعية، والمتأقلمة مع الظروف المختلفة، كما تميل للتجديد وتكره الروتين، ودائماً ما تعمل على ترتيب أفكارها، وتمنحها طبيعتها المتغيرة القدرة على التكيف بشكل جيد وتتميز بمرونتها في التعامل وطبيعتها الهادئة.

شخصية فكرية وحادة العقل:

تنعم امرأة الجوزاء بذكاء شديد، وتحب المشاركة في محادثات متنوعة كما تتميز بالفضول و غالبًا ما تتوق إلى تحدى الآخرين، لذا فهي تبحث عن جلسات مكثفة من السجال اللفظي مع أفراد يتمتعون بنفس الكفاءة، وتحب أن تأخذ مساحتها من وقت لآخر، وغالبًا ما تنغمس في في جلسات القراءة الخاصة بها.

صديقة مخلصة وجديرة بالثقة:

هي امرأة مخلصة بشكل لا يصدق و صديقة رائعة وتتمتع بطابع ثابت ودائمًا وفية لنفسها وثرثارة تمامًا وعفوية ومفكرة، وتبذل جهدًا للاهتمام بحياة أصدقائها، وغالبًا ما تساعدهم في التعامل مع مشاكلهم بنصائح وفيرة عملية ومتعاطفة.

مستقلة ومعتمدة على ذاتها:

تتمتع امرأة الجوزاء بشخصية مستقلة بشدة، وبمجموعة قوية من المعتقدات وتعتمد على ذاتها ولاتقبل ان يشاركها أحد في شيء تحبه، وغالبًا ما تستجيب غرائزها المزدوجة للمعايير المجتمعية بمرونة مطلقة فلا تقبل أن تنجرف نحو حياة لا تناسبها، بالرغم من أن عقلها عنيد وغالبًا ما يفيض بالأسئلة التي تتحدى الوضع الراهن.

نصائح للتعامل مع شخصية أنثى برج الجوزاء:

إعطائها المساحة الكافية للتعبيرعن نفسها دون توجيه نقد لها.

لا تمارس معها التجاهل لأنها ستنساك بعد فترة وجيزة وبشكل لا تتخيله.

لا تدخل معها في تحدي لأنها من الممكن أن تخسر أي شيء مقابل راحتها النفسية.

كن كريماً معها فهي تحب الهدايا القيمة والتقدير بشكل عام.

لا تحاول السيطرة عليها و تشعرها بأنها مذنبة مهما حدث لأنها سرعان ما ستتجه لاتباع أسلوب عنيف معك.

حبها بصدق لأنها لن تتكرر في حياتك مرة أخرى.

برج الجوزاء