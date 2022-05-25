شكرا لقرائتكم خبر عن الملابس والفراش والفوط.. أهم الطرق غير التقليدية لنقل عدوى جدري القرود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه حتى اندلاع المرض في جميع أنحاء العالم، كان جدرى القرود ينتقل عادة من الحيوانات المصابة في غرب ووسط إفريقيا، ويُعتقد أن الفيروس الاستوائي ينتشر عن طريق القوارض بما في ذلك الجرذان والفئران وحتى السناجب والقرود.



يمكن للبشر أن يصابوا بالمرض - الذي يأتي من نفس عائلة الجدري - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دمائهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، كما يؤدي استهلاك لحوم الطيور أو الحيوانات البرية الملوثة إلى انتشار الفيروس، يمكن لفيروس الجدري الأورثوبوكس أن يدخل الجسم من خلال الجلد المتشقق، حتى لو لم يكن مرئيًا، وكذلك العينين والأنف والفم.

على الرغم من انتشاره بشكل رئيسي عن طريق الحيوانات البرية، كان من المعروف أن جدرى القرود يمكن أن ينتقل بين البشر، ومع ذلك، يصر خبراء الصحة على أنه نادر للغاية.

يمكن أن يحدث الانتشار من شخص لآخر إذا لمس شخص ما الملابس أو الفراش أو الفوط، التى يستخدمها شخص مصاب، أو من خلال الاتصال المباشر مع قشور الفيروس، يمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر من خلال السعال والعطس.

في الزيادة المستمرة في الحالات، يعتقد الخبراء أن الفيروس ينتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد أثناء ممارسة الجنس - على الرغم من أن هذه الآلية الدقيقة لم تُرَ حتى الآن.كم هو قاتل، عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج.

ومع ذلك، فإن المرض يقتل ما يصل إلى 10% من الحالات، ولكن يُعتقد أن هذا المعدل المرتفع يرجع جزئيًا إلى النقص في الاختبارات.

ومع ذلك، مع السلالات الأكثر اعتدالًا، يكون معدل الوفيات أقرب إلى واحد من كل 100 - على غرار ما حدث عندما انتشر كورونا لأول مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع حالات المملكة المتحدة مصابة بنسخة غرب إفريقيا من الفيروس، وهي خفيفة مقارنة بسلالة وسط إفريقيا، يُعتقد أن الحالات في البرتغال وإسبانيا بها أيضًا نسخة أكثر اعتدالًا، على الرغم من أن الاختبارات جارية.

كيف يتم اختباره؟

قد يكون من الصعب تشخيص جدري القرود لأنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أنواع العدوى الأخرى مثل جدري الماء، تم تأكيد جدري القردة من خلال التقييم السريري الذي أجراه أخصائي صحي واختبار في المختبر المتخصص في المملكة المتحدة - مختبر الممرضات النادرة والمستوردة التابع لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA

يتضمن الاختبار أخذ عينات من الآفات الجلدية، مثل جزء من القشرة أو سائل من الآفات أو قطع من القشور الجافة.

ما هي الأعراض؟

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أسابيع للمرضى المصابين بعدوى جدري القرود لتطوير أي من أعراضه المنذرة، تشمل العلامات المبكرة للفيروس الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق - مما يعني أنه من الممكن، من الناحية النظرية، أن يكون مخطئًا على أنه أمراض شائعة أخرى، لكن الميزة الأكثر غرابة هي الطفح الجلدي الذي يبدأ غالبًا على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادةً اليدين والقدمين، يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.

متى يكون الشخص معديا ؟

يكون الفرد معديًا من النقطة التي يظهر فيها الطفح الجلدي حتى تتساقط كل القشور ويوجد جلد سليم تحتها، قد تحتوي القشور أيضًا على مادة فيروسية معدية، يُعتقد أن فترة العدوى تستمر لمدة 3 أسابيع ولكنها قد تختلف بين الأفراد.

تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة عندما حدث تفشي لمرض يشبه الجدري في القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث في عام 1958.

تم تسجيل أول حالة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتم الإبلاغ عن العدوى في عدد من بلدان وسط وغرب إفريقيا منذ ذلك الحين.

تم الإبلاغ عن عدد قليل فقط من الحالات خارج إفريقيا وتم اقتصارها على الأشخاص الذين لديهم روابط سفر إلى القارة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل وسنغافورة هي الدول الوحيدة التي اكتشفت الفيروس قبل مايو 2022