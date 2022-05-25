شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للنظام الغذائى تقليل التهاب المفاصل الروماتويدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو حالة التهابية، وحسبما نشر موقع healthline أوضحت كريستين كيركباتريك ، MS ، RDN ، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "الكبد النحيف" ، أن التهاب المفاصل الروماتويدي يختلف في شدته من شخص لآخر ، لذا فإن التغييرات الغذائية التي تنجح مع شخص ما قد لا تكون كافية لشخص آخر، وقالت "قد تكون التدخلات الغذائية مفيدة، ولكن من المحتمل ألا تتمكن من إدارة الأعراض وحدها دون علاج طبي تقليدي بديل". "ومع ذلك ، هناك أطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض ، وإزالتها يمكن أن يكون مفيدًا للمصابين بـ التهاب المفاصل الروماتويدي."

وأضافت: "أن تقليل الأطعمة المسببة للالتهابات ، مثل السكر أو الجلوتين ، كان مفيدًا لبعض المرضى ، ويقول شارون بالمر ، اختصاصي التغذية النباتية ، إن النظام الغذائي النباتي مليء بالأطعمة النباتية الكاملة التي تحتوي على مستوى أعلى من مركبات مضادات الأكسدة ، مثل المواد الكيميائية النباتية والفيتامينات، وترتبط هذه بتقليل الالتهاب ، وهو سبب التهاب المفاصل".

تخلص من هذه الأطعمة أولاً

يقول الخبراء إذا كنت تعاني من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي ، فإن التخلص من اللحوم الحمراء والمعالجة يعد خطوة أولى جيدة، قالال كيركباتريك: "الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والمعالجة والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة تعزز الالتهاب"، وأشار إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف هو عنصر أساسي لتقليل الالتهاب والسيطرة على الألم والتورم الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).