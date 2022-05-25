هل الموز يسبب أم يخفف الإمساك؟

بيروت - نادين محمد - يعد الإمساك مشكلة صحية شائعة، ويحدث بسبب قلة ممارسة الرياضة وسوء التغذية. إذا كنتِ تبحثين عن بعض العلاجات الطبيعية، فحاولي تناول بعض الموز؛ للمساعدة على علاج الإمساك. يحتوي الموز على مستويات عالية من الألياف التي قد تؤدي إلى حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، فغالباً ما يرتبط الموز بتخفيف حالات الأمعاء مثل الإمساك، وهذا يرجع أساساً إلى أنه من المصادر الغنية بالألياف.

ما هي كمية الألياف الموجودة في الموز؟



تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على نحو 3.1 جرام من الألياف، وهذا يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي غني بالألياف، في حين أن هناك العديد من الادعاءات بأن الألياف يمكن أن تساعد على علاج الإمساك. تزعم بعض الدراسات أن الموز أو الأطعمة الغنية بالألياف قد يكون لها تأثير عكسي ويمكن أن تؤدي إلى الإمساك.

يعتبر الموز الأخضر مصدراً غنياً للنشا المقاوم، والذي يحتوي على بروتينات شبيهة بالألياف. يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي؛ لأنه يفيد الأمعاء.

يعمل النشا المقاوم مثل الألياف، ويمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك. في بعض الحالات، لوحظ أيضاً أن الموز الأخضر أو غير الناضج يساعد على علاج أعراض الإسهال.

1- الموز والعسل

يساعد دمج الموز والعسل معاً على علاج الإمساك...

سوف تحتاجين إلى:

1-2 ثمرة موز ناضج.

1-2 ملعقة صغيرة من العسل.

الماء (حسب الحاجة).

ما عليكِ القيام به:

- نقطع الموز الناضج إلى شرائح صغيرة.

- امزجي الشرائح بالماء والعسل.

- ويمكنك أيضاً تناول قطع الموز بالعسل، والقيام بذلك 1-2 مرة في اليوم.

العسل له تأثير ملين خفيف، يمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك.

2- البابايا والموز لعلاج الإمساك

سوف تحتاجين إلى:

1 كوب من البابايا المقطعة إلى مكعبات.

1 حبة موز مقطعة إلى شرائح.

الماء (حسب الحاجة).

ما عليكِ القيام به:

يؤخذ كوب من البابايا المقطعة، ويتم مزجها مع شرائح الموز، ويضاف ربع كوب من الماء إلى الخليط، واخلطيه مرة أخرى، ولا يتم تناول هذا المشروب أكثر من مرتين في اليوم؛ حتى تهدأ الأعراض، فقد تعمل خصائص البابايا المعززة للهضم بشكل جيد في علاج الإمساك.

3- دقيق الشوفان والموز لعلاج الإمساك

سوف تحتاجين إلى:

- كوب شوفان ملفوف.

-1 موزة كبيرة وناضجة جداً.

- نصف كوب ماء أو حليب.

- العسل (حسب الحاجة).

ما عليكِ القيام به:

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- نقطع الموز إلى قطع صغيرة، وتضاف القطع إلى نصف كوب من رقائق الشوفان وربع كوب ماء أو حليب.

- يُغلى المزيج في وعاء على نار متوسطة، ثم أطفئي النار عندما يبدأ الخليط في التماسك، وضعي عليها القليل من العسل وتناوليها، ويمكنكِ أيضاً مزج الخليط وتناوله. قد تضطرين إلى القيام بذلك 1-2 مرة في اليوم.

دقيق الشوفان هو أيضاً مصدر غني بالألياف، وبالتالي يمكن أن يساعد على تخفيف أعراض الإمساك.