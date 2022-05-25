تحاولين إنقاص الوزن ..6 أطعمة صحية يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي

بيروت - نادين محمد - أطعمة صحية عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي، فهي غنية بالفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على تحسين القدرة على التحمل ومحاربة العديد من أنواع السرطان. إليك أبرزها وعليك إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تحاولين تخسيس الوزن.

1.صفار البيض

يعتقد الكثيرون أن صفار البيض هو سبب ارتفاع مستويات الكوليسترول لديهم. لكن ها هي الحقيقة. تزداد مستويات الكوليسترول لديك عندما تستهلكين الكثير من الدهون المتحولة والدهون غير الصحية من مصادر غذائية مختلفة مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والبيتزا والبرجر والرقائق والصودا وعصائر الفاكهة المعلبة وما إلى ذلك.

صفار البيض غني بالمواد القابلة للذوبان في الماء، والفيتامينات التي تذوب في الدهون هي A, e ,d, k اللازمة للنمو السليم ووظيفة الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي.

البيض غني أيضاً بالبروتينات، والتي تشمل الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على تحسين القدرة على التحمل وأداء التمارين. يمكنك تناول بيضة واحدة يومياً على الإفطار، فهي ستمنحك الشبع لفترة أطول أيضاً .

2. الكرفس

يوصف الكرفس بأنه أفضل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية. هذا يعني حرق سعرات حرارية أكثر لهضم واستقلاب الكرفس من السعرات الحرارية الفعلية الموجودة فيه؛ مما يؤدي إلى زيادة معدل الأيض لديك.

تناول الكرفس في الحساء أو السلطة أو العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة صحية.

3. الثوم

الثوم هو ملك التوابل، فهو لا يعزز مذاق أي طبق فحسب، بل له أيضاً العديد من الفوائد الصحية. الأليسين هو مركب حيوي نشط موجود في الثوم يساعد في محاربة العديد من أنواع السرطان، ويقلل من ضغط الدم، ويحميك من نزلات البرد.

تظهر الأبحاث أن الثوم يساعد على تحسين حساسية الإنسولين، فقط أضيفي الثوم إلى تتبيلة السلطة، أو الحساء، أو الدجاج، أو السمك المشوي، أو الفطر المقلي، أو العدس.

4. التفاح

التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين معدل الأيض، وخفض الكوليسترول الضار LDL ومحاربة السرطان وتحسين الدهون وحساسية الإنسولين .

تناول تفاحة واحدة يومياً لتخسيس الوزن بسرعة، وبشكل طبيعي دون إرهاق في صالة الألعاب الرياضية، أو حرمان نفسك من الطعام الجيد.

5. الزبادي كامل الدسم

الزبادي كامل الدسم هو طعام يعزز عملية التمثيل الغذائي، فيعد الزبادي مصدراً جيداً لبكتيريا الأمعاء الجيدة، والتي تساعد على الهضم بشكل أفضل. كما أنه يساعد على التحكم في شهيتك وتنظيم مستويات السكر في الدم.

أضيفي الزبادي إلى وعاء الإفطار أو العصائر أو تتبيلات السلطة.

6. القهوة

القهوة مشروب رائع لتحسين التمثيل الغذائي. يساعد هذا المشروب الداكن والعطري والمعزز للمزاج على أكسدة الدهون عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

القهوة منزوعة الكافيين ليست فعالة، فقط يجب تناول كوبين من القهوة السوداء يومياً. لكن عند عدم تحمل الكافيين يجب تجنبها.

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