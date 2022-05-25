شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات هتساعدك تحافظى على صحتك أثناء الحمل وبعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل وبعد الولادة، تحتاج النساء لتناول العديد من الفيتامينات التي تحافظ على صحتها وصحة الجنين، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها خلال هذه الفترة الحرجة والمهمة في صحتهن، ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبي، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير، أن تناولك لفيتامين سي يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي خلال فترة الحمل، وأيضا بعد الولادة، كما أن تناوله يساعد في التئام الجروح، وإنتاج الكولاجين للحصول علي بشرة نضرة وصحية، ولذا عليك أخذ الحبوب الغنية به، بالإضافة إلي تناول البروكلي، والجريب فروت والبرتقال، والفراولة، والفلفل.

وأضاف التقرير، أنه من أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها النساء خلال فترة الحمل، وبعد الولادة هي فيتامين هـ ، الذي يقوي الجسم لمكافحة العدوي، وأيضا توسيع الأوعية الدموية، والحد من الإصابة بتجلط الدم، ولذا يمكنك تناول البروكلي، والسبانخ، والكيوي.

وأوضح التقرير، أنه يجب تناول فيتامين ب للنساء خلال فترة الحمل وبعد الولادة، لأنه من الفيتامينات المهمة التي تساهم بشكل كبير الوقاية من الإجهاض، والولادة المبكرة، والتعرض لتسمم الحمل، ولذا تناول الأسماك، والموز، والشوفان، كما أن فيتامين "د" يعد من أهم أنواع الفيتامينات التي يجب تناولها خلال فترة الحمل وبعد الولادة، والسبب في هذا الأمر تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، لأنه يحسن قدرة الجسم على امتصاص الجسم للكالسيوم .