شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سابق بالصحة العالمية: مهرجانان فى أوروبا وراء انتشار جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه قد نشأ جدري القرود عن طريق الشذوذ في بلجيكا وإسبانيا، حسب خبير سابق بمنظمة الصحة العالمية، الذى قال إن جدرى القرود ربما انتشر في اثنين من المهرجانات في أوروبا.

وأوضح الدكتور ديفيد هيمان، الذي كان يرأس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن شخصًا مصابًا بآفات جدري القرود من المحتمل أن ينشرها للآخرين عندما يكون هناك اتصال جسدي جنسي أو قريب.

وكشف الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية، إن انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي في مهرجانين في أوروبا ربما يكون السبب في تفشي مرض جدري القرود في العالم، موضحا، أن هذه هي النظرية الرائدة وراء أصول المجموعة الحالية من الحالات.

وأضاف، نعلم أن جدري القرود يمكن أن ينتشر عندما يكون هناك اتصال وثيق مع آفات شخص مصاب، ويبدو أن الاتصال الجنسي قد أدى الآن إلى زيادة هذا الانتقال، من المحتمل جدًا أن يكون هناك شخص ما أصيب بالعدوى، أو أصيب بآفات على الأعضاء التناسلية أو اليدين أو في مكان آخر، ثم نشرها للآخرين عندما كان هناك اتصال جسدي جنسي أو قريب، ثم كانت هناك هذه الأحداث الدولية التي أدت لتفشي المرض في جميع أنحاء العالم، في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

على الرغم من عدم تسمية أي من المهرجانات، بدأ رؤساء الصحة المكلفون باحتواء الفيروس بالفعل في تتبع الحالات مرة أخرى إلى مهرجان جران كناريان للمثليين - الذي حضره ما يصل إلى 80 ألف شخص بين 5 و15مايو.

وفي الوقت نفسه، تم ربط 3 حالات في بلجيكا في مهرجان واسع النطاق في أنتويرب في بلجيكا، والذى أقيم في الفترة من 5 إلى 8 مايو، حيث أكد المنظمون منذ ذلك الحين إن هناك "سببًا لافتراض" إصابة شخص ما في هذا المهرجان.

كما ربط رؤساء الصحة الإسبان العديد من الحالات بـ "ساونا" واحدة في مدريد، تمثل النظرية خروجًا كبيرًا عن النمط المعتاد لانتشار المرض في وسط وغرب إفريقيا، حيث يصاب الناس أساسًا بالحيوانات مثل القوارض البرية والرئيسيات.

يقول مسئولو الصحة، إن معظم الحالات المعروفة في أوروبا كانت بين رجال مارسوا الجنس مع رجال، لكن يمكن أن يصاب أي شخص من خلال الاتصال الوثيق بشخص مريض أو ملابسه أو ملاءاته، يقول العلماء إنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كان الانتشار مدفوعًا بالجنس أم مجرد الاتصال الوثيق.

أكد الدكتور مايك سكينر، عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن: "بطبيعتها، النشاط الجنسي ينطوي على اتصال حميم، والذي يتوقع المرء أن يزيد من احتمالية انتقال العدوى، بغض النظر عن التوجه الجنسي للشخص وبغض النظر عن طريقة انتقاله."

حذرت الدكتورة أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، من أن احتمال انتشار الفيروس من خلال الاتصال الوثيق، على سبيل المثال أثناء الأنشطة الجنسية بين الأشخاص ذوي الشركاء الجنسيين المتعددين، يعتبر مرتفعًا ''.

يخضع مهرجان جران كناريان Gran Canarian ، للتحقيق بعد ربطه بالعديد من حالات جدري القرود في مدريد وإيطاليا وتينيريفي، وقد ظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقام بين 5 مايو و 15 مايو، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء القارة، وحضره الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس جدري القرود monekypox بعد ذلك، حيث تقوم خدمات الصحة العامة من جزر الكناري الآن بالتحقيق في أي روابط بين الحالات واحتفالات.

وقالت الصحيفة، يجمع مهرجان داركلاندز Darklands في أنتويرب في بلجيكا بين التعليم والترفيه والتسوق والحفلات، وأكد مسؤولو الصحة في بلجيكا 3 حالات من جدري القرود بين زوار داركلاندز.

وقال المنظمون، هناك سبب لافتراض أن الفيروس جاء من قبل زوار من الخارج للمهرجان بعد الحالات الأخيرة في بلدان أخرى.

وأوضح الدكتور هيمان، الأستاذ في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، إنه من غير المرجح أن يؤدي جدري القردة إلى انتشار واسع النطاق لأنه ليس كورونا، مضيفا، "نحتاج إلى إبطائه، لكنه لا ينتشر في الهواء ولدينا لقاحات للوقاية منه، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بمرض جدري القرود حتى الآن خفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وقالت الصحيفة، عادةً ما يسبب الفيروس الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والآفات على الوجه أو الأعضاء التناسلية، يتعافى معظم الأشخاص في غضون عدة أسابيع دون الحاجة إلى علاج في المستشفى، تم تأكيد 172 إصابة على الأقل في جميع أنحاء العالم، مع قيام العلماء بالتحقيق في 87 إصابة أخرى في 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال.

يوجد في المملكة المتحدة أكبر عدد من حالات جدري القرود، حيث تم تسجيل 37 حالة أخرى حتى أول أمس، بما في ذلك أول حالة في اسكتلندا على الإطلاق، مما رفع العدد إلى 57 وحذر رؤساء الصحة من أن الأرقام ستستمر في الارتفاع.

تستخدم المملكة المتحدة التطعيمات لتلقيح المخالطين القريبين للحالات المؤكدة، لتشكيل حاجز من المناعة للحد من انتشار المرض.

يُطلب من البريطانيين الذين هم على اتصال وثيق بدرجة عالية من الخطورة بمرضى جدري القرود، بمن فيهم موظفو هيئة الخدمات الصحية NHS، عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع ، يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه علماء الفيروسات البرتغاليون، المكلفون بإجراء دراسات شبيهة بفيروس كورونا لتتبع تطور فيروس جدري القرود، أن السلالة المنتشرة حاليًا تشبه إلى حد بعيد تلك التي ظهرت في بريطانيا قبل 4 سنوات.

لكن العينات المأخوذة من عدد قليل من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس الجديد تشير إلى أن الفيروس قد جمع 50 طفرة إضافية.

كتب باحثون في المعهد الوطني البرتغالي للصحة في لشبونة أن هذا كان "أكثر بكثير مما يتوقعه المرء بالنظر إلى معدل الاستبدال المقدر لفيروسات الجدري "الأورثوبوكس".

كما حذروا من أن "القفزة التطورية" - كما هو الحال مع سلالة اوميكرون لفيروس كورونا Omicron - ربما تكون قد خلقت "فيروسًا مفرط التحور".

في غضون ذلك، قالوا إن التفشي متعدد البلدان "من المحتمل أن يكون له أصل واحد" في حدث انتشار فائق.