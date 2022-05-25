شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة بالصحة العالمية: يمكن احتواء جدري القرود بوقف انتقاله من انسان لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة الدكتورة ماريا فان كيركوف، رئيسة منظمة الصحة العالمية للأمراض الناشئة، إن وقف انتقال عدوى جدري القرود من إنسان إلى آخر آخر ممكن في البلدان غير الموبوءة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد اكتشفت 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإسبانيا، الفيروس هذا الشهر.وحذر مسئولو الصحة اليوم من أنه يمكن وقف جدرى القرود، لكن الفيروس قد يصبح وباءً في أوروبا ما لم يتم إحباط تفشي المرض قريبًا.

في نداء حاشد يحث الدول على التحرك الفوري، وصف مسؤول تنفيذي رفيع في منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "قابل للاحتواء".

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، رئيسة منظمة الصحة العالمية للأمراض الناشئة: "نريد وقف انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، يمكننا القيام بذلك في البلدان غير الموبوءة، لكنها حذرت: "لا يمكننا أن نرفع أنظارنا عما يحدث".

حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) من أن جدري القرود قد يصبح وباءً في القارة، إذا استمر انتقاله وانتشر إلى الحيوانات الأليفة أو الحياة البرية، فقد اكتشفت 18دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإسبانيا، الفيروس هذا الشهر، أصبحت الدنمارك اليوم آخر من أكد إصابة رجل عاد مؤخرًا من إسبانيا.

وقالت صحيفة ديلى ميل، إنه حتى اندلاع المرض في جميع أنحاء العالم، تم اكتشاف الفيروس المسبب للطفح الجلدي في 4 بلدان فقط خارج غرب أو وسط إفريقيا، حيث يترسخ الفيروس في الحيوانات.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها، الذي يشرف على استجابة الاتحاد الأوروبي للأمراض المعدية، "إذا حدث انتقال من إنسان إلى حيوان، وانتشر الفيروس بين الحيوانات، فهناك خطر من أن يصبح المرض مستوطنًا في أوروبا".

قالت الدكتور ماريا فان كيركوف متحدثًا في إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة لمنظمة الصحة العالمية عن جدري القردة: "هذا وضع قابل للاحتواء، لا سيما في البلدان التي نشهد فيها هذه الفاشيات التي تحدث في جميع أنحاء أوروبا، في أمريكا الشمالية أيضًا".

وأضافت، نحن في وضع يمكننا من خلاله استخدام أدوات الصحة العامة للتعرف المبكر ودعم عزل الحالات، يمكننا وقف انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان."

وقالت، إن انتقال العدوى يحدث عن طريق "الاتصال الجسدي الوثيق: التلامس من الجلد إلى الجلد"، وأن معظم الأشخاص الذين تم تحديدهم حتى الآن لم يكن لديهم حالة خطيرة من المرض.

أكدت الدكتور روزاموند لويس، الذي يرأس أمانة مكافحة الجدري في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، "هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها حالات عبر العديد من البلدان في نفس الوقت وأشخاص لم يسافروا إلى المناطق الموبوءة في إفريقيا".

وقالت، إنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الفيروس قد تحور ليصبح أكثر قابلية للانتقال، لكن الفيروسات في مجموعة الفيروسات الأورثوبوكس الأوسع "لا تميل إلى التحور وتميل إلى الاستقرار إلى حد ما".

وأشارت الدكتورة لويس إلى إنه "ليس لدينا دليل حتى الآن على وجود طفرة في الفيروس نفسه، مضيفة، إن علماء الفيروسات يدرسون التسلسل الجيني الأول للفيروس.

أكد آندي سيل، مستشار الاستراتيجيات في برامج منظمة الصحة العالمية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، أنه بينما يمكن التقاط الفيروس من خلال النشاط الجنسي، إلا أنه ليس مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وأضاف، بينما نشهد بعض الحالات بين المثليين فإن هذا ليس مرضًا مثليًا، كما حاول بعض الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي تسميته، مشيرا إلى إنه يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود من خلال الاتصال الوثيق.

وأوضحت الدكتورة فان كيركوف، إنه مع اتساع نطاق المراقبة، توقع الخبراء رؤية المزيد من الحالات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC) تقريرًا اليوم يحذر من أن جدري القرود يمكن أن يصبح وباءً في أوروبا.

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها (ECDC) أنه "من الممكن نظريًا" أن ينقل الناس في أوروبا مرض جدري القرود إلى حيواناتهم الأليفة المنزلية، والتي يمكن أن تعمل بعد ذلك كخزان وتنقله إلى البشر.

وأشار إلى أن هذا يرجع إلى أنه تم بالفعل تحديد القوارض والسناجب على أنها حاملة للفيروس في غرب ووسط إفريقيا.

يذكر التقرير، إنه في الوقت الحالي، لا يُعرف الكثير عن مدى ملاءمة الأنواع الحيوانية شبه الداجنة (الثدييات) الأوروبية للعمل كمضيف لفيروس جدري القردة، ومع ذلك، من المرجح أن تكون القوارض، وخاصة أنواع عائلة Sciuridae (السناجب) ، مضيفات مناسبة، أكثر من البشر، ومن الممكن نظريًا الانتقال من البشر إلى الحيوانات (الحيوانات الأليفة)، يمكن أن يؤدي مثل هذا الحدث غير المباشر إلى نشوء الفيروس في الحياة البرية الأوروبية وتحويل المرض إلى مرض حيواني المنشأ مستوطن، ولاحظ المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC) أن احتمال حدوث هذا الامتداد "منخفض للغاية"، لكنها قالت إن السلطات الصحية الوطنية يجب أن تعمل مع خبراء بيطريين لضمان وجود قدرة اختبار كافية لمسح وحجر الحيوانات الأليفة التي تعرضت لمرض جدري القردة.

وقالت الوكالة إن الحيوانات الأليفة المعرضة للقوارض - مثل الهامستر والجربوع وخنازير غينيا - يجب عزلها في منشآت خاضعة للمراقبة واختبارها مرة أخرى قبل انتهاء الحجر الصحي، يذكر التقرير أنه يجب قتل هذه الحيوانات الأليفة فقط "كملاذ أخير" إذا لم يكن هناك قدرة على الاختبار أو العزل.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحيوانات الأليفة الثديية، مثل القطط والكلاب، يمكن عزلها في المنزل إذا كانت هناك مساحة خارجية مناسبة ويمكن للطبيب البيطري التحقق منها.

وطالب نفس التقرير الدول الأوروبية بوضع استراتيجية تلقيح للسيطرة على انتشار الفيروس المداري.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه لا يوجد لقاح خاص بجدري القرود، لكن لقاحات الجدري، التي كانت تُقدم بشكل روتيني إلى البريطانيين حتى تم القضاء على الفيروس قبل 4عقود، فعالة بنسبة تصل إلى 85%.

وقال التقرير، إن استخدام لقاح الجدري في غضون 4 أيام من التعرض لجدري القرود يمكن أن يكون له "تأثير وقائي كبير" وحث الدول على التفكير في تطعيم المصابين بالعدوى والمخالطين لهم، موضحة، إن الاستراتيجية هي نفسها التي تم نشرها بالفعل في بريطانيا.

كشفت MailOnline الأسبوع الماضي أن المسؤولين كانوا يحاولون احتواء الانتشار عن طريق تطعيم جميع المخالطين عن كثب لـ 20 حالة مؤكدة من جدري القرود، بما في ذلك عمال هيئة الخدمات الصحية NHS.